Украина планирует в ускоренном режиме реализовать проект по выводу собственного спутника «Сич 2-30 (2-1)» на орбиту Земли до конца 2021 года.
Об этом вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский написал на странице в Facebook.
По его словам, это реально «при условии максимально эффективной работы».
— Наличие подобных космических аппаратов не только будет способствовать решению широкого спектра задач, как в интересах экономики, так и силовых структур, но и позволит сэкономить бюджетные средства, которые сегодня тратятся на закупку услуг, предоставляемых подобными аппаратами за рубежом, — пояснил Олег Уруский.
Напомним, ранее американская компания SpaceX, основателем которой является миллиардер Илон Маск, успешно начала историческую миссию Transporter-1. Компания осуществила успешный запуск многоразовой ракеты Falcon 9 с рекордным количеством спутников.
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Украина планирует в ускоренном режиме реализовать проект по выводу собственного спутника «Сич 2-30 (2-1)» на орбиту Земли до конца 2021 года.
Об этом вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский написал на странице в Facebook.
По его словам, это реально «при условии максимально эффективной работы».
— Наличие подобных космических аппаратов не только будет способствовать решению широкого спектра задач, как в интересах экономики, так и силовых структур, но и позволит сэкономить бюджетные средства, которые сегодня тратятся на закупку услуг, предоставляемых подобными аппаратами за рубежом, — пояснил Олег Уруский.
Напомним, ранее американская компания SpaceX, основателем которой является миллиардер Илон Маск, успешно начала историческую миссию Transporter-1. Компания осуществила успешный запуск многоразовой ракеты Falcon 9 с рекордным количеством спутников.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа