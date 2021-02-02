Украина планирует в ускоренном режиме реализовать проект по выводу собственного спутника «Сич 2-30 (2-1)» на орбиту Земли до конца 2021 года.

Об этом вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский написал на странице в Facebook.

По его словам, это реально «при условии максимально эффективной работы».

— Наличие подобных космических аппаратов не только будет способствовать решению широкого спектра задач, как в интересах экономики, так и силовых структур, но и позволит сэкономить бюджетные средства, которые сегодня тратятся на закупку услуг, предоставляемых подобными аппаратами за рубежом, — пояснил Олег Уруский.

Напомним, ранее американская компания SpaceX, основателем которой является миллиардер Илон Маск, успешно начала историческую миссию Transporter-1. Компания осуществила успешный запуск многоразовой ракеты Falcon 9 с рекордным количеством спутников.