Первый заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Георгий Решетилов, в сферу подчинения которого входят вопросы экологии, рассказал о намерении установить в регионе станции для мониторинга качества воздуха.

Об этом Георгий Решетилов рассказал вчера, 1 февраля, во время презентации своей программы работы на текущий год, - пишут НикВести.

— Хотелось бы установить качественный мониторинг атмосферного воздуха. На сегодняшний день он в Николаевской области отсутствует, есть только в Николаеве. В Николаеве он не автоматический, а полуавтоматический. Это направление нуждается в улучшении. Что мы можем сделать? Первое, это приобретение оборудования передвижной станции мониторинга воздуха. И еще одно направление - установка стационарных источников мониторинга воздуха, - сказал Георгий Решетилов.

Георгий Решетилов, заместитель главы Николаевской ОГА

Чиновник рассказал, что вместе с главой ОГА Виталием Кимом он уже встречался по этому поводу с Министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. По словам Георгия Решетилова, для реализации этого проекта необходимо получить государственное финансирование.

— Совместно с главой ОГА мы уже провели первую встречу с главой Министерства окружающей среды и начали диалог по поводу того, чтобы получить государственные средства на реализацию этого проекта на условиях софинансирования. Мы не сможем реализовать это только за счет областного бюджета. Для этого нам нужен государственный бюджет, - сказал Георгий Решетилов.

Отметим, что по итогам 2019 года Николаев занял 4-е место по загрязненности воздуха в Украине

До этого Николаев попал на 9-ю строчку рейтинга городов Украины с самым загрязненным воздухом после Мариуполя, Каменского, Днепра, Одессы, Словянска, Лисичанска, Луцка и Киева.