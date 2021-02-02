Депутаты Николаевского горсовета согласовали передачу в собственность Черноморского национального университета имени Петра Могилы здания 11-го учебного корпуса, который университет арендует у города.

Об этом стало известно во вторник, 2 февраля, в ходе сессии Николаевского городского совета, передает корреспондент НикВести.

В ходе заседания мэр Александр Сенкевич внес данный вопрос на рассмотрение сессии. Депутат городского совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Медведев призвал коллег поддержать данный вопрос с одним условием — университет должен будет возместить городу первоначальную стоимость здания.

В свою очередь городской голова отметил, что когда университет впервые согласовал вопрос его аренды, оно было в удручающем состоянии и представляло из себя стен без перекрытий.

В ответ на это Александр Медведив отозвал предложенную им правку и депутаты 48 голосами «За» согласовали передачу учебного корпуса Черноморскому национальному университету имени Петра Могилы.

После этого депутаты взялись за рассмотрение вопроса передачи университету недостроя на 3-й Слободской под университетскую клинику, однако на этот раз колличества голосов депутата не хватило для ее утверждения.

Напомним, планово-бюджетная комиссия горсовета Николаева согласовала проект решения сессии о передаче недостроя на 3 Слободской в собственность Черноморского национального университета имени Петра Могилы.