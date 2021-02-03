Управления Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра В Николаевской области будет ликвидировано.

Об этом стало известно во вторник, 2 февраля, в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по вопросам экологии и туризма Николаевского облсовета, пишут НикВести.

В ходе обсуждения одного из вопросов повестки дня заместитель главы Николаевской ОГА Георгий Решетилов сообщил, что управление геокадастра на Николаевщине будет ликвидировано, как юридическое лицо в ближайшее время.

— Я общался с новым министром аграрной политики. На сегодняшний день Госгеокадастр реорганизовывается, он будет ликвидирован, как юридическое лицо в Николаевской области. Теперь в Николаевской области будет просто киевское подразделение, без юридического лица, — заявил Георгий Решетилов.

Отметим, что Кабинет Министров Украины 16 ноября 2020 года принял постановление о ликвидации Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра. В результате будут созданы территориальные органы Госгеокадастра как структурные подразделения аппарата Госгеокадастра.