В школах и садах Еланецкого района по решению местных властей намеренно отключали отопление ради экономии средств.

Об этом на своей странице в Facebook заявила депутат Николаевского облсовета Татьяна Демченко.

— К сожалению, дети почти неделю, в очередной раз не ходили в школу и детсады... А в трех школах — Малодворянской, Братолюбовской и Ясногородской с начала этого года дети вообще не учились в своих школах в нормальном режиме из-за отсутствия тепла. Их подвозили автобусами в соседние школы или учились по несколько классов в одном помещении у камина. Председатель Еланецкого поселкового совета Баденко Л.В. уверяет, что во всех школах с системами отопления все в порядке, они отремонтированы. Если так, то почему же дети не имеют возможности ходить в свои школы и детсады? А Братолюбовский, Малодворянский детсады дети наверняка уже забыли, когда посещали последний раз. Даже в Еланце школьники мерзнут в классах, — посетовала Татьяна Демченко.

Депутат утверждает, что в школах Еланецкого района введена жесткая экономия на использование природного газа.

— Трудно понять, почему местная власть экономит на детях, ведь деньги в бюджете есть, и немалые. Только свободных остатков в бюджете Еланецкого поселкового совета на 1 января2021 более 11 млн. гривен! За все годы независимости Украины я не помню в местных бюджетах Еланеччины таких средств! Неужели экономия опять на премии и раздутый, дальше некуда, аппарат поселкового совета? — заявила Татьяна Демченко.

В настоящее время, со слов Татьяны Демченко, в указанных школах и садах восстановлено газоснабжение.

Ранее Татьяна Демченко заявляла, что власти Еланецкого района не подготовили школы к работе в условиях карантина.