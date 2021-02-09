Полиция составила административный протокол за жестокое обращение с животными на владельцев занесенных в Красную книгу птиц — белохвостых орланов, с которыми те на протяжении декабря - января предлагали сфотографироваться жителям Николаева на Соборной.

Об этом стало известно сегодня, 9 февраля, во время заседания планово-бюджетной комиссии Николаевского городского совета, - передают НикВести.

— Очень хотелось бы, чтобы во время следующих праздников, которые будут в нашем городе, на Соборной не стояли парни и не держали на руках краснокнижных животных, которые занесены не только в Красную книгу Украины, но и в Красную книгу Европы. Это редкие птицы, и их можно было купить не где-то в курятнике или на птицеферме, их можно было только снять с гнезда, разрушив его. Более того, это были молодые птицы, этого года. Я неоднократно обращался и в прошлом году, и в позапрошлом, одни и те же парни стоят. Я обращался в полицию, звонил в полицию, подходил к патрульным. «Идите в отделение, пишите заявление…». Я думаю, что этому нужно поставить точку. Есть закон о животном мире, есть закон о природозаповедных объектах, и этот вопрос регламентирован, и нет ничего сложного в том, чтобы его решить, — сказал депутат горсовета Владимир Топчий, которая является директором Николаевского зоопарка.

Кроме того, глава комиссии Федор Панченко обратил внимание на незаконную торговлю, которая ведется в центре Николаева.

— Помимо того, что нарушается законодательство относительно обращения с некоторыми видами животных, в целом нарушается законодательство относительно законной предпринимательской деятельности. Все мы можем, все жители города наблюдать ситуацию, когда при определенных погодных условиях у нас на улице Соборной, на площади Соборной расцветет несанкционированная торговля, какие-то аттракционы и так далее, - сказал Федор Панченко.

Полицию на комиссии представляли начальник отдела Николевского районного управления ГУНП в Николаевской области Андрей Шаповалов, а также начальник сектора отделения №1 Николаевского районного управления ГУНП в Николаевской области Николай Щитов.

Представитель полиции рассказал, что они совместно с администрацией Центрального района постоянно проводят отработку как Соборной площади и улицы Соборной, так и в целом по району. 2 раза в неделю проходит отработка, в ходе которой работниками администрации и полицией составляются протоколы.

— Хочу сказать по улице Соборной, составлялись админпротоколы за нарушение статьи 164 (Осуществление предпринимательской деятельности) и 160 (Нарушение правил торговли в неустановленных местах) КУоАП. По всем этим протоколам принимает решение суд. Что касается орлов, то на собственников этих орлов составлялись протоколы, как по 164, так и 89 статья (Жестокое обращение с животными). По 89-й статье 14 января составлялся протокол, он направлен в суд, - рассказал представитель полиции.

Федор Панченко отметил, что эта ситуация повторяется уже не один год, а потому, по его мнению, необходимо изменить подход и меры для получения качественного результата.

— Насколько я помню, есть более жесткие санкции относительно изъятия. И орлов, и товаров. Я думаю, что если у них несколько раз будет изъят товар, то уже возвращаться будет не очень хотеться, - отметил Федор Панченко.

На это ему ответили, что нет места для хранения изъятого товара. Федор Панченко предложил рассмотреть варианты использовать помещения коммунальной собственности, которые не используются городом. Но присутствующий на заседании начальник отдела мэрии по взаимодействию с правоохранительными органами Игорь Онищенко заявил, что законодательно это невозможно.

В свою очередь, Владимир Топчий настаивал на том, что птицы должны быть конфискованы. По его словам, их можно временно разместить на территории Центра защиты животных.

— Я не знаю, какая программа нужна для того, чтобы изъять этих птиц. Есть закон. Если животные не имеют документов, подтверждающих их законное приобретение, они подлежат конфискации. И люди, которые этим занимаются, получают срок. Это уже несколько лет у нас в городе проходит. Они меня знают и мне в лицо смеются. А если будешь выступать, еще и получишь. Иди напиши заявление, а те потом домой пойдут. Не я же полиция! Вам не жалко этих птиц, я понимаю. Это Красная книга Украины! Птицы исчезающие, редкие. Самый крупный орел Евразии. Давайте меры принимать, что вы сделали для этого? Куда их посадить? У нас создан Центр защиты животных в городе, который должен этим заниматься. Не обязательно это должен быть зоопарк. Это вопрос прокуратуры, не только полиции. Это все равно, что по пляжу в 40 градусов ходят с животными. Не понимаю я, - отметил Владимир Топчий.

Отметим, что орлан-белохвост - это птица ряда Соколоподобных семьи ястребиных. Один из самых крупных представителей хищных птиц в Евразии. Орлан-белохвост занесен в Красную книгу Украины, в издании которой от 2009 года он отнесен к категории «редкостный» . Вид занесен в Красный список Международного союза охраны природы и Европейского красного списка. Включен в Дополнение I Конвенции о международной торговле видами редкой фауны и флоры, которая находится под угрозой исчезновения.

Ранее сообщалось, что Владимир Топчий возмутился, что правоохранительные органы бездействуют и не реагируют на обращения, касающееся того, что несколько молодых людей на протяжении новогодних праздников зарабатывали на Соборной улице, предлагая николаевцам сфотографироваться с занесенными в Красную книгу птицами - белохвостыми орланами.