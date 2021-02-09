Экс-кандидат в президенты Беларуси, оппозиционерка Светлана Тихановская представила стратегию победы белорусов в борьбе с режимом правящего в республике непризнанного президента Александра Лукашенко.

Об этом она сообщила на своем YouTube-канале.

Стратегия Светланы Тихановской и ее команды заключается в следующем: освобождение всех политзаключенных, начало переговоров о проведении новых выборов, проведение голосования с участием международных наблюдателей и развитие демократических институтов в стране.

Оппозиционные силы также рекомендуют белорусов изучать демократические ценности.

По версии авторов, в апреле сторонники Александра Лукашенко перестанут оказывать поддержку его режиму, а в мае демократические силы и власти республики сформируют переговорные группы.

Ранее Светлана Тихановская предложила изменить название Беларуси на литовском языке. Она отправила соответсвующее письмо министру иностранных дел Литвы Габриэлиусу.