Экс-кандидат в президенты Беларуси, оппозиционерка Светлана Тихановская представила стратегию победы белорусов в борьбе с режимом правящего в республике непризнанного президента Александра Лукашенко.
Об этом она сообщила на своем YouTube-канале.
Стратегия Светланы Тихановской и ее команды заключается в следующем: освобождение всех политзаключенных, начало переговоров о проведении новых выборов, проведение голосования с участием международных наблюдателей и развитие демократических институтов в стране.
Оппозиционные силы также рекомендуют белорусов изучать демократические ценности.
По версии авторов, в апреле сторонники Александра Лукашенко перестанут оказывать поддержку его режиму, а в мае демократические силы и власти республики сформируют переговорные группы.
Ранее Светлана Тихановская предложила изменить название Беларуси на литовском языке. Она отправила соответсвующее письмо министру иностранных дел Литвы Габриэлиусу.
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Экс-кандидат в президенты Беларуси, оппозиционерка Светлана Тихановская представила стратегию победы белорусов в борьбе с режимом правящего в республике непризнанного президента Александра Лукашенко.
Об этом она сообщила на своем YouTube-канале.
Стратегия Светланы Тихановской и ее команды заключается в следующем: освобождение всех политзаключенных, начало переговоров о проведении новых выборов, проведение голосования с участием международных наблюдателей и развитие демократических институтов в стране.
Оппозиционные силы также рекомендуют белорусов изучать демократические ценности.
По версии авторов, в апреле сторонники Александра Лукашенко перестанут оказывать поддержку его режиму, а в мае демократические силы и власти республики сформируют переговорные группы.
Ранее Светлана Тихановская предложила изменить название Беларуси на литовском языке. Она отправила соответсвующее письмо министру иностранных дел Литвы Габриэлиусу.