Перемирие на Донбассе больше не соблюдается, российский агрессор «начинает действовать дерзко, открыто, не пряча свои намерения».

Об этом в комментарии изданию Гордон заявил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Донбассу Леонид Кравчук.

— Перемирия уже просто нет. Мы не можем дальше делать вид, что оно есть. Надо говорить правду, белое называть белым, а черное – черным. Россияне начинают действовать дерзко, открыто, не пряча свои намерения. Поэтому мы должны быть готовы к любым непредсказуемым действиям со стороны агрессора, — сказал Леонид Кравчук.

По его мнению, Россия меняться не собирается и будет действовать привычными ей методами.

— Россия воюет 150 лет. За это время, кроме давления и принуждения к миру, она ничего не использовала. Не надо думать, что если мы будем уступать, они станут более сговорчивыми, — отметил Леонид Кравчук.

Он также напомнил, что на временно оккупированных территориях находятся российские наемники, командиры и оружие.

— Мы не знаем, когда это оружие может быть задействовано, но должны быть ко всему готовы и относиться внимательно ко всему, что происходит, — добавил глава украинской делегации в ТКГ.

Леонид Кравчук также отметил, что еще не наблюдал настолько открытых и циничных действий, которые совершает Россия на Донбассе и которые совершает «так называемая украинская оппозиция, которая фактически ею не является, а является врагом украинского народа».

— На днях Медведчук давал интервью Russia Today. Не за восстановление телеканалов он борется, а против Украины, делая вид при этом, что он – украинский политик. Всех, кто пришел сдавать страну, богатеть, набивать карманы в Украине и при этом продавать Украину, нужно либо выкинуть из страны, либо заставить жить по законам Украины. Другого пути у нас просто нет. Время уговоров и ссылок на демократию прошло. Демократия – это главенство закона, диктатура закона для всех без исключения, – подчеркнул Леонид Кравчук.

Как сообщалось, 8 февраля, на Донбассе было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. От начала текущих суток, 9 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.