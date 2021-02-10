Телеведущий и шоумен Сергей Притула решением партии перестал состоять в политсовете «Голоса», но остается членом партии.
Об этом сообщила пресс-служба «Голоса», передает Украинская правда.
– Партия «Голос» работает системно, поэтому на должности выбирают партийцев, которые будут заниматься конкретными направлениями и задачами. Предварительный состав политсовета и заместители председателя партии занимались местными выборами. Сейчас партийцы избрали новый состав - для воплощения Национального плана «Голоса» на 2021 год. Съезд партии его исключил из политсовета, потому что предыдущий состав политсовета был выбран под конкретную задачу - местные выборы. Сейчас задача - реализация этого нацплана, - сообщают в партии.
В «Голосе» отметили, что Нацпланом Притула не занимается. Между тем он остается членом партии.
Известно, что состав политсовета может меняться каждый год.
В августе 2020 года Сергей Притула баллотировался от партии «Голос» на должность городского головы Киева.
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Телеведущий и шоумен Сергей Притула решением партии перестал состоять в политсовете «Голоса», но остается членом партии.
Об этом сообщила пресс-служба «Голоса», передает Украинская правда.
– Партия «Голос» работает системно, поэтому на должности выбирают партийцев, которые будут заниматься конкретными направлениями и задачами. Предварительный состав политсовета и заместители председателя партии занимались местными выборами. Сейчас партийцы избрали новый состав - для воплощения Национального плана «Голоса» на 2021 год. Съезд партии его исключил из политсовета, потому что предыдущий состав политсовета был выбран под конкретную задачу - местные выборы. Сейчас задача - реализация этого нацплана, - сообщают в партии.
В «Голосе» отметили, что Нацпланом Притула не занимается. Между тем он остается членом партии.
Известно, что состав политсовета может меняться каждый год.
В августе 2020 года Сергей Притула баллотировался от партии «Голос» на должность городского головы Киева.