Телеведущий и шоумен Сергей Притула решением партии перестал состоять в политсовете «Голоса», но остается членом партии.

Об этом сообщила пресс-служба «Голоса», передает Украинская правда.

– Партия «Голос» работает системно, поэтому на должности выбирают партийцев, которые будут заниматься конкретными направлениями и задачами. Предварительный состав политсовета и заместители председателя партии занимались местными выборами. Сейчас партийцы избрали новый состав - для воплощения Национального плана «Голоса» на 2021 год. Съезд партии его исключил из политсовета, потому что предыдущий состав политсовета был выбран под конкретную задачу - местные выборы. Сейчас задача - реализация этого нацплана, - сообщают в партии.

В «Голосе» отметили, что Нацпланом Притула не занимается. Между тем он остается членом партии.

Известно, что состав политсовета может меняться каждый год.

В августе 2020 года Сергей Притула баллотировался от партии «Голос» на должность городского головы Киева.