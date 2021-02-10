Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что содержанием детских и спортивных площадок в городе с начала этого года занимается коммунальное предприятие «ДЕЗ «Пилот».

Об этом городской голова рассказал в ходе заседания исполкома Николаевского горсовета в среду, 10 февраля, передает корреспондент НикВести.

В частности, Александр Сенкевич рассказал, что КП «ДЕЗ «Пилот», которое раньше обслуживало многоквартирные дома, с 1 января 2021 года занимается ремонтом и содержанием детских площадок в Николаеве.

— У нас существовало предприятие, которое занималось обслуживанием домов — «ДЕЗ «Пилот». После того, как предприятие перестало предоставлять услуги по обслуживанию домовом, у нас появилась задолженность перед работниками этого предприятия и было назначено нового руководителя. С 1 января у этого предприятия задача — обслуживание детских и спортивных площадок в Николаеве. Фактически, это учреждение, которое будет получать финансирование из бюджета, получатель средств. Задача — отремонтировать детские площадки и заниматься их обслуживанием, - рассказал Александр Сенкевич.

Напомним, что в августе 2019 года во дворе дома по адресу Электронная, 68 в Николаеве на новой детской площадке мальчик споткнулся о металлическую конструкцию, которая была засыпана под песком. В результате чего он получил обширную рваную рану левой голени.

После этого глава администрации Ингульского района Юрий Гранатуров поставил задачу своим подчиненным привести в порядок все детские площадки района.

Тогда Николаевский городской голова Александр Сенкевич пообещал создать коммунальное предприятие для ухода и содержания всех детский площадок в городе.

Однако депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор выступил против идеи создания нового коммунального предприятия, которое содержало бы все детские площадки во дворах Николаева, поскольку считает это очень затратным мероприятием и хотел бы, чтобы этим вопросом эффективнее занимались главы администраций районов города.