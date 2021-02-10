В Турции археологи показали монеты, которые нашли в 2019 году во время раскопок в древнем городе Айзаной. Тогда они нашли кувшин, в котором и лежала 651 римская монета.
Об этом говорится в пресс-релизе университета Памуккале.
Монеты датируются периодом правления императора Октавиана Августа, правившего с 44 года до нашей эры до 14 года нашей эры. Он был первым римским императором, который заменил Юлия Цезаря и построил империю, которая в конечном итоге простиралась от Великобритании до Египта. У него была знаменитая фраза: «Я нашел Рим построенным из кирпича и оставил его мраморным». На многих монетах изображен лик Августа, на других изображен Марк Юний Брут — убийца Цезаря. Возраст находки составляет около 2 100 лет.
Главный археолог и профессор университета Элиф Озер сказала, что монеты были «особой и уникальной коллекцией», которую в Айзаной мог привести высокопоставленный военный. Большинство монет было отчеканено на юге Италии.
В сентябре 2018 года в кувшине из мыльного камня, который раскопали в подвале театра Крессон в Комо (к северу от Милана) нашли не менее 300 римских монет. А в октябре 2020 года на аукционе установили новый рекорд для монеты — ее продали за $3,5 миллиона. На ней был изображен портрет Брута.
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В Турции археологи показали монеты, которые нашли в 2019 году во время раскопок в древнем городе Айзаной. Тогда они нашли кувшин, в котором и лежала 651 римская монета.
Об этом говорится в пресс-релизе университета Памуккале.
Монеты датируются периодом правления императора Октавиана Августа, правившего с 44 года до нашей эры до 14 года нашей эры. Он был первым римским императором, который заменил Юлия Цезаря и построил империю, которая в конечном итоге простиралась от Великобритании до Египта. У него была знаменитая фраза: «Я нашел Рим построенным из кирпича и оставил его мраморным». На многих монетах изображен лик Августа, на других изображен Марк Юний Брут — убийца Цезаря. Возраст находки составляет около 2 100 лет.
Главный археолог и профессор университета Элиф Озер сказала, что монеты были «особой и уникальной коллекцией», которую в Айзаной мог привести высокопоставленный военный. Большинство монет было отчеканено на юге Италии.
В сентябре 2018 года в кувшине из мыльного камня, который раскопали в подвале театра Крессон в Комо (к северу от Милана) нашли не менее 300 римских монет. А в октябре 2020 года на аукционе установили новый рекорд для монеты — ее продали за $3,5 миллиона. На ней был изображен портрет Брута.