В Турции археологи показали монеты, которые нашли в 2019 году во время раскопок в древнем городе Айзаной. Тогда они нашли кувшин, в котором и лежала 651 римская монета.

Об этом говорится в пресс-релизе университета Памуккале.

Монеты датируются периодом правления императора Октавиана Августа, правившего с 44 года до нашей эры до 14 года нашей эры. Он был первым римским императором, который заменил Юлия Цезаря и построил империю, которая в конечном итоге простиралась от Великобритании до Египта. У него была знаменитая фраза: «Я нашел Рим построенным из кирпича и оставил его мраморным». На многих монетах изображен лик Августа, на других изображен Марк Юний Брут — убийца Цезаря. Возраст находки составляет около 2 100 лет.