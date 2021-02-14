В Первомайске власти недовольны работой пассажирского транспорта, водители которого отклоняются от действующего маршрута.
Об этом в эфире телеканала «Олта» сказал первый заместитель городского головы Первомайска Дмитрий Малишевский.
В ходе заседания исполнительного комитета Первомайского городского совета 12 февраля он сообщил, что качество предоставляемых перевозчиками услуг неудовлетворительное, а также призвал водителей исправиться.
— Если перевозчики будут думать, что они будут ездить только там, где им хочется и выгодно, то они не будут осуществлять свою деятельность в Первомайске. Поэтому в процессе работы комиссии прошу сообщить, что на сегодняшний день состояние предоставляемых услуг не очень хорошее, пока есть время, пусть они исправляют те ошибки, которые уже допустили, - сказал Дмитрий Малишевский.
Ранее сообщалось, что в Первомайске активисты требуют от правоохранительных органов ускорить следственные действия по делу мора рыбы в Южном Буге.
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В Первомайске власти недовольны работой пассажирского транспорта, водители которого отклоняются от действующего маршрута.
Об этом в эфире телеканала «Олта» сказал первый заместитель городского головы Первомайска Дмитрий Малишевский.
В ходе заседания исполнительного комитета Первомайского городского совета 12 февраля он сообщил, что качество предоставляемых перевозчиками услуг неудовлетворительное, а также призвал водителей исправиться.
— Если перевозчики будут думать, что они будут ездить только там, где им хочется и выгодно, то они не будут осуществлять свою деятельность в Первомайске. Поэтому в процессе работы комиссии прошу сообщить, что на сегодняшний день состояние предоставляемых услуг не очень хорошее, пока есть время, пусть они исправляют те ошибки, которые уже допустили, - сказал Дмитрий Малишевский.
Ранее сообщалось, что в Первомайске активисты требуют от правоохранительных органов ускорить следственные действия по делу мора рыбы в Южном Буге.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий