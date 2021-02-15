Объединенные Арабские Эмираты намерены увеличить инвестирование в агропромышленный комплекс Украины в 10 раз и довести этот показатель до 2 миллиардов долларова в год.
Об этом сообщил внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.
— Мне посчастливилось быть на встрече с наследственным принцем (который де-факто руководит) ОАЭ. Он поставил задачу перед своей командой увеличить товарооборот и инвестиции в агро с Украиной в 10 раз за несколько лет, то есть довести до 2 млрд долларов в год, — написал он.
Ранее сообщалось, что украинская делегация подписала в Объединенных Арабских Эмиратах меморандумы и контракты на сумму от трех миллиардов долларов.
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Объединенные Арабские Эмираты намерены увеличить инвестирование в агропромышленный комплекс Украины в 10 раз и довести этот показатель до 2 миллиардов долларова в год.
Об этом сообщил внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.
— Мне посчастливилось быть на встрече с наследственным принцем (который де-факто руководит) ОАЭ. Он поставил задачу перед своей командой увеличить товарооборот и инвестиции в агро с Украиной в 10 раз за несколько лет, то есть довести до 2 млрд долларов в год, — написал он.
Ранее сообщалось, что украинская делегация подписала в Объединенных Арабских Эмиратах меморандумы и контракты на сумму от трех миллиардов долларов.