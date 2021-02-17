В оккупированном Крыму с четырех утра 17 февраля сотрудники ФСБ России провели обыски у крымских татар и задержали по меньшей мере пятерых из них. Украина возбудила против оккупантов уголовные производства.

Об этом сообщают сообщество «Крымская солидарность» и прокуратура Украины.

Обыски прошли в Белогорске, Бахчисарае, Симферополе, Севастополе и Советском районе Крыма — минимум в семи домах. Российские силовики задержали:

Ленура Сейдаметова;

Тимура Ялкабова;

Азамата Эюпова;

Яшара Шихаметова;

Абдулбория Махамадаминова.

В ФСБ Крыма сообщили, что обыск проводят в рамках уголовного дела по ст. 205.5 УК РФ — «организация или участие в деятельности организации, которая в России признана террористической». Речь идет о «Хизб ут-Тахрир».

Россияне инкриминируют участие в ней почти всем задержанным крымским татарам.

Задержанных доставили в здание ФСБ Крыма. Адвокаты заключили соглашение с родственниками и поехали к подзащитным.

Правозащитники сообщают, что в доме татарина Эюпова во время обыска находилась девушка с инвалидностью — его взрослая дочь. Он — единственный мужчина и опекун в семье.

– В четыре часа в наши окна начали стучать. Дочь проснулась, говорит: «Папа, кто-то стучится». Муж пока открывал двери, мы с дочерью пошли одеваться. В общем они (сотрудники ФСБ) зашли, что делали, что говорили — не знаю, но потом один из силовиков мне говорит: Он участник «Хизб ут-Тахрир». Посмотрели все — второй этаж, первый этаж. Забрали документы его, все паспорта забрали, - рассказала жена Эюпова.

В то же время прокуратура Украины сообщает, что из-за незаконных обысков открыла уголовные производства против оккупантов — за нарушение неприкосновенности жилища и незаконное лишение свободы.

За указанные незаконные действия предусмотрено наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее десятки крымских татар устроили акцию с требованием остановить репрессии против соотечественников возле здания суда в Ростове-на-Дону, где был вынесен приговор.