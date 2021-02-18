Народный депутат по 132 округу Николаевской области от партии «Слуга народа» Максим Дырдин направит депутатское обращение относительно действий экс-нардепа Аркадия Корнацкого, который провозгласил себя главой несуществующего сельсовета.
Об этом он заявил, комментируя публикацию НикВестей.
— Готовлю депутатское обращение в компетентные органы. Хочу узнать, что с уголовным делом по самопровозглашению — «уголовка» или клиника! — прокомментировал Максим Дырдин.
Как сообщалось, народный депутат 8 созыва (2014-2019 гг.) Аркадий Корнацкий провозгласил себя главой Чаусянского сельского совета (село Чаусово-2), который по факту уже не существует, а его территории входят в Первомайскую городскую громаду.
Сельским головой Аркадий Корнацкий себя называет в «официальных» письмах, которые рассылает руководству района и области.
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Народный депутат по 132 округу Николаевской области от партии «Слуга народа» Максим Дырдин направит депутатское обращение относительно действий экс-нардепа Аркадия Корнацкого, который провозгласил себя главой несуществующего сельсовета.
Об этом он заявил, комментируя публикацию НикВестей.
— Готовлю депутатское обращение в компетентные органы. Хочу узнать, что с уголовным делом по самопровозглашению — «уголовка» или клиника! — прокомментировал Максим Дырдин.
Как сообщалось, народный депутат 8 созыва (2014-2019 гг.) Аркадий Корнацкий провозгласил себя главой Чаусянского сельского совета (село Чаусово-2), который по факту уже не существует, а его территории входят в Первомайскую городскую громаду.
Сельским головой Аркадий Корнацкий себя называет в «официальных» письмах, которые рассылает руководству района и области.