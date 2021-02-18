Первомайскому молочно-консервному комбинату, продукция которого десятки лет является одной из лучших на украинском рынке, исполнилось 65 лет. К юбилею в супермаркетах и магазинах появится маркированный товар.
Об этом сообщается в сюжете программы «Объектив.Первомайск» на телеканале НИС-ТВ.
Всем известно, что брендом любимого лакомства николаевцев, а именно сгущенного молока, является изображенный на банке мальчик.
– Выработан большой ассортимент продукции, которые являются нашими козырями. Наш любимый «малыш», который пользуется популярностью по всей стране и за ее пределами. Также мы всегда работаем в направлении разработки новых продуктов, - рассказала главный технолог Первомайского МКК Надежда Янина.
Как отмечают в сюжете, около месяца назад комбинат выпустил новую позицию – безлактозное сгущенное молоко, которое успело стать еще одним любимчиком покупателей.
– Многие не могут переваривать лактозу, раньше об этом может и не знали, сейчас это доказано наукой и медициной. Сейчас ставим акцент на этой продукции. Мы считаем, что это успех, - отмечает технолог.
На комбинате насчитывается не один десяток продукции как цельномолочной, так и консервированной. Она имеет сертификат качества и проходит лабораторные испытания.
– Молоко сюда привозят, мы делаем анализ на анализаторе молока. Заливаем и видим все показатели: жир, плотность, белок, вода. Все, что должны знать, - рассказывает лаборант Людмила Крышталевич.
Молочную продукцию комбинат получает из пяти регионов Украины, в частности, Одесской, Кировоградской и Черкасской областей. За сутки на предприятие поставляют до 200 тонн молока. Потому слухи о том, что продукция изготовляется из сухого молока – абсурд.
– Мы держим марку. Никаких порошков мы не используем, не верьте этому, - отмечают технологи.
При этом вся продукция проверяется и в физико-химичной лаборатории.
– Если с сырьем у нас какие-то проблемы, оно просто не принимается, - заявляют в лаборатории.
На комбинате обещают, что до конца года будут выпущены еще несколько новых позиций товаров, однако, пока секретов не раскрывают.
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Первомайскому молочно-консервному комбинату, продукция которого десятки лет является одной из лучших на украинском рынке, исполнилось 65 лет. К юбилею в супермаркетах и магазинах появится маркированный товар.
Об этом сообщается в сюжете программы «Объектив.Первомайск» на телеканале НИС-ТВ.
Всем известно, что брендом любимого лакомства николаевцев, а именно сгущенного молока, является изображенный на банке мальчик.
– Выработан большой ассортимент продукции, которые являются нашими козырями. Наш любимый «малыш», который пользуется популярностью по всей стране и за ее пределами. Также мы всегда работаем в направлении разработки новых продуктов, - рассказала главный технолог Первомайского МКК Надежда Янина.
Как отмечают в сюжете, около месяца назад комбинат выпустил новую позицию – безлактозное сгущенное молоко, которое успело стать еще одним любимчиком покупателей.
– Многие не могут переваривать лактозу, раньше об этом может и не знали, сейчас это доказано наукой и медициной. Сейчас ставим акцент на этой продукции. Мы считаем, что это успех, - отмечает технолог.
На комбинате насчитывается не один десяток продукции как цельномолочной, так и консервированной. Она имеет сертификат качества и проходит лабораторные испытания.
– Молоко сюда привозят, мы делаем анализ на анализаторе молока. Заливаем и видим все показатели: жир, плотность, белок, вода. Все, что должны знать, - рассказывает лаборант Людмила Крышталевич.
Молочную продукцию комбинат получает из пяти регионов Украины, в частности, Одесской, Кировоградской и Черкасской областей. За сутки на предприятие поставляют до 200 тонн молока. Потому слухи о том, что продукция изготовляется из сухого молока – абсурд.
– Мы держим марку. Никаких порошков мы не используем, не верьте этому, - отмечают технологи.
При этом вся продукция проверяется и в физико-химичной лаборатории.
– Если с сырьем у нас какие-то проблемы, оно просто не принимается, - заявляют в лаборатории.
На комбинате обещают, что до конца года будут выпущены еще несколько новых позиций товаров, однако, пока секретов не раскрывают.