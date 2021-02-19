Министр здравоохранения Украины Максим Степанов вылетел в Индию на переговоры по поставкам вакцин от коронавируса для украинцев. Встреча пройдет с крупнейшим производителем.

Об этом он сообщил в Facebook.

Министр намерен заключить дополнительный контракт на поставки вакцин с Serum Institute of India. Это должны быть дополнительные поставки к уже зарезервированным 12 млн дозам вакцины.

— Главная задача - уже к контрактным 12 млн дозам, достичь прямых договоренностей по поставке дополнительных объемов вакцин в 2021-2022 году Oxford/AstraZeneca и NovaVax напрямую с производителем, — говорится в сообщении.

Отправку первой партии вакцин в Украину Максим Степанов пообещал проконтролировать лично.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что до конца этой недели в Украину прибудет первая партия вакцины AstraZeneca, которую Минздрав заказал в Индии. Украина ожидает на 500 тысяч доз COVID-вакцины AstraZeneca.