Совет национальной безопасности и обороны Украины включил политика Виктора Мдведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге после заседания совета.

В целом СНБО ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту «Киев — Москва». Санкции также применены к компаниям, которые обслуживают эти самолеты.

Санкции введены против граждан Украины Виктора Медведчука, Наталии Лавренюк и Оксаны Марченко, а также против граждан РФ Константина Вацковского, Виталия Донченко, Сергея Лисогора, Александра Маслюка, Михаил Попова.

– Санкции вводятся на все имущество, которое есть в подчинении у господина Медведчука, - сказал он.

Секретарь СНБО уточнил, что санкции введены из-за финансирования терроризма.

В то же время Алексей Данилов ответил журналистке, которая спросила, будет ли работать телеканал «1+1», потому что его долей владеет Оксана Марченко. Он отметил, что канал продолжит работать, просто доля жены Медведчука будет под арестом — ее нельзя продать, нельзя ею пользоваться, закладывать.

Ранее сообщалось, что для медиагруппы «1+1 media» информация о том, что несколько юридических лиц, являющихся в структуре собственности телеканала «1+1», принадлежат супруге Виктора Медведчука Оксане Марченко стало новостью.