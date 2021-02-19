Житель Николаева пожаловался на стихийную свалку в Заводском районе, мусор с которой не вывозят в течение 10 лет.
Об этом николаевец Евгений Павлович написал в группе «Contact Center при Миколаївській міській раді».
В частности, свалка образовалась по улице Привокзальная 9-11.
– Заводский район, Привокзальная 9-11, стихийная свалка, не вывозится больше 10 лет. Прошу вывезти мусор, - написал он.
Напомним, ранее НикВести сообщали, что жители Заводского района Николаева жалуются на свалку мусора в их дворе по адресу проспект Центральный, 4А.
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Житель Николаева пожаловался на стихийную свалку в Заводском районе, мусор с которой не вывозят в течение 10 лет.
Об этом николаевец Евгений Павлович написал в группе «Contact Center при Миколаївській міській раді».
В частности, свалка образовалась по улице Привокзальная 9-11.
– Заводский район, Привокзальная 9-11, стихийная свалка, не вывозится больше 10 лет. Прошу вывезти мусор, - написал он.
Напомним, ранее НикВести сообщали, что жители Заводского района Николаева жалуются на свалку мусора в их дворе по адресу проспект Центральный, 4А.