Житель Николаева пожаловался на стихийную свалку в Заводском районе, мусор с которой не вывозят в течение 10 лет.

Об этом николаевец Евгений Павлович написал в группе «Contact Center при Миколаївській міській раді».

В частности, свалка образовалась по улице Привокзальная 9-11.

– Заводский район, Привокзальная 9-11, стихийная свалка, не вывозится больше 10 лет. Прошу вывезти мусор, - написал он.

Напомним, ранее НикВести сообщали, что жители Заводского района Николаева жалуются на свалку мусора в их дворе по адресу проспект Центральный, 4А.