Комиссия Николаевского городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства выступила за то, чтобы на время проводимого правоохранительными органами расследования отстранить от выполнения обязанностей директора Департамента ЖКХ Сергея Коренева и его заместителей.

Такое решение принято на заседании комиссии сегодня, 22 февраля, - передает корреспондент НикВести.

С соответствующим предложением выступил депутат от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Максим Невенчанный. Он предложил поручить разработать проект решения об отстранении директора Департамента ЖКХ и его заместителей на период расследования со стороны правоохранительных органов. А также пригласить правоохранительные органы в сессионный зал, чтобы те рассказали о проводимом расследовании.

— Вам не интересно, почему постоянно в Департаменте ЖКХ проходят обыски? Мы конец никак не видим. С одной стороны, хорошо, что мы видим вмешательство правоохранительных органов, но с другой стороны я опасаюсь, чтобы это не было исключительно давлением правоохранительных органов. так как они понимают, что в Департаменте ЖКХ идет дерибан хороший, они просто хотят слезть в тему, вот я за это переживаю. Если они действительно хотят навести порядок - так это хорошо. А если это просто давление, а потом как-то закрыть дела… Я хочу на период следствия, чтобы отстранили Коренева и руководство. Чтобы правоохранительные органы рассказали, в рамках дозволенного…, - сказал Максим Невенчанный. — Зачем? Что оно вам даст?, - спросил у него глава комиссии, представитель партии «Пропозиция» Дмитрий Иванов. — Объясняю. Чтобы это не было инструментом кулуарной борьбы по распределению финансовых потоков, - сказал Максим Невенчанный, после чего этот вопрос был поставлен на голосование и поддержан 6-ю депутатами - членами комиссии.

Глава комиссии Дмитрий Иванов не принял участия с голосовании по этому вопросу.

19 февраля, в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области отчитались о том, что провели 11 обысков в Департаменте ЖКХ Николаевского горсовета, на коммунальных предприятиях города и по месту жительства их руководителей в рамках уголовного дела по части 3 статьи 191 Уголовного кодекса «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением» по факту завладения бюджетными средствами в период 2016-2020 годов должностными лицами Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета, по предварительному сговору с должностными лицами коммунальных предприятий Николаева и должностными лицами частных предприятий.