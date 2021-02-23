Коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» просит у городского совета выделить 23 миллиона гривен, которые необходимы, чтобы покрыть долги предприятия перед «Николаевгазом» за транспортировку газа в прошлом году.

Этот вопрос обсуждался на заседании планово-бюджетной комиссии Николаевского городского совета сегодня, 23 февраля, - передает корреспондент НикВести.

На заседании выступил представитель «Николаевгаза», который рассказал, что из-за задолженности, которая образовалась со стороны теплопоставщика, из-за чего у предприятия возникают финансовые проблемы.

— Мы пришли к вам с последней надеждой, потому что мы все прекрасно понимаем, что разница в тарифах, которая и у нас, и у Николаевоблтеплоэнерго, формируется НКРЕКП, но есть определенные разногласия и определенные методики подсчета, которые не совпадают. Николаевоблтеплоэнерго вступило в новый год с долгом 23 миллиона. Отдать должное, они по текущей задолженности за транспортировку платят месяц в месяц. Но, проанализировав несложные несколько цифр, хотелось бы, чтобы общественность и комиссия узнала цифры. Начисление за 12 месяцев 2021 года и долг с конца 2020 года в общей сумме составляет порядка 131,5 миллиона гривен за распределение - транспортировку. План, который забит в тарифе, который нам предоставили в Облтепло, с возможностью выплаты Николаевгазу, составляет 64 миллиона. Мы на конец года будем иметь дефицит оплаты только за транспортировку, распределение природного газа, 67 миллионов гривен. Это, что касается по КП. Также хотелось бы озвучить, мы понимаем, что ТЭЦ имеет другую форму собственности, но тем не менее, ТЭЦ с таким же долгом, с которым они вступили в новый год и плюс начисления за 12 месяцев будет иметь общую задолженность 90 миллионов. И по плану, который предоставило руководство ТЭЦ, они смогут выплатить порядка 32,5 миллиона. Долг по ТЭЦ будет составлять на конец года 58 миллионов. Суммарная задолженность, мы с вами видим, порядка 120 миллионов гривен только за распределение природного газа. Первый раз, сколько я работаю в Николаевгазе, в этом месяце первый раз была не выплачена полная сумма зарплаты, 60% аванса выплачено. Для сравннения еще одна цифра, начисления по тепловикам, из которых основные, все остальные меньше миллиона идут, - облтепло и ТЭЦ составляет 192 миллиона гривен годовых. Чтобы вы понимали, вся промышленность в Николаевской области, куда Николаевгаз транспортирует природный газ, составляет 116 миллионов. Деньги, не собранные с ТЭЦ, сильно бьют по эксплуатации Николаевгаз. К чему это может привести? Тут не сложно понять, что если людям не из чего будет выплачивать зарплату, то обеспечить аварийность и бесперебойность газоснабжения могут быть подорваны. Мы понимаем, люди без оплаты работать не могут. Потому мы просим у городского бюджета, у бюджетной комиссии, у городского головы поспособствовать нам в плане выплаты денег для облтепло по оплате за транспортировку газа, - рассказал представитель «Николаевгаза».

В свою очередь, директор КП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов рассказал о причинах, по которых у предприятия образовываются долги за транспортировку газа. По его словам, это связано с разницей в тарифах.

— До 1 января прошлого года, в тарифе Облтеплоэнерго было 46 миллионов гривен на оплату за транспортировку газа. С 1 января 2020 года тариф на транспортировку газа вырос в три раза, нам добавили порядка 196 миллионов гривен. У нас в тарифе 46, мы готовы отдать 60 миллионов. Экономически обоснованный тариф был утвержден Национальной комиссией 13 января 2020 года, но он не вступил в силу в связи с коронавирусом. Был разработан законопроект о публичных договорах, который вносит изменения в закон о ЖКХ и позволяет нам заключать договора с населением. В декабре прошлого года законопроект был проголосован, но президентом не подписан. 9 февраля этого года был подписан так называемый меморандум, которым идет запрет на повышение тарифов, в том числе и для нас, изменение цены на газ для население и, теоретически, до 1 октября 2021 года государство должно разработать механизм компенсации разницы в тарифах по газу и транспортировке газа за счет государственного бюджета. Но этот меморандум защищает население, но не защищает тепловиков. Потому что цена на газ задним числом нам 9 февраля пришла 8,948. Из-за этой разницы в тарифах, когда тариф был 1900 экономически обоснованный, а мы продаем населению по 1482, мы недополучаем 500 гривен. По прошлому году, это составило минут 128 миллионов гривен, - рассказал Николай Логвинов.

По его словам, в случае, если в этом году ситуация не изменится, то предприятие недополучит 382 миллиона гривен по итогам 2021 года.

— В этом году из-за этого меморандума и политических вопросов, недобор денег по году 382 миллиона гривен, за январь - март - это порядка 180 миллионов гривен. В том числе по цене на газ из-за разницы в тарифах это 45 миллионов гривен, по транспортировке газа это порядка 100 миллионов гривен. Сама законодательная база Украины и то, что тарифы устанавливает НКРЕКП, и им (Николаевгаз), и нам, причем, им увеличили в три раза тариф на транспортировку, то нам тариф не увеличили, мы на него влиять не можем. Мы ждали этого меморандума, есть проект плана мероприятий по этому меморандуму, и пока он не будет реализован, у облтеплоэнерго и другие тепловики будут в таком положении. Меморандум не запрещает ни Николаевгазу, ни Нефтегазу взыскивать с нам долги. Нефтегаз Украины благополучно арестовал счета в августе прошлого года за пеню и штрафы, хотя долги по газу мы за 2016 год закрыли. 2016 - 2017, 2019 - 2020 год мы погасили, у нас остался 2017 - 2018, 2018 - 2019. Расчетная разница в тарифах уже сейчас - порядка полумиллиарда гривен. Это те убытки, которые нам государство нанесло, - рассказал Николай Логвинов.

По его словам, под вопросом запуск отопительного сезона 2021 - 2022 года.

— Вопрос идет о запуске следующего отопительного сезона. Потому что меморандум расслабил очень многих, сегодня люди, депутаты, мэры забывают об отопительном сезоне тогда, когда он заканчивается. Мы вспоминаем о тепловиках только тогда, когда надо запускать тепло. Но подготовка к сезону начинается с конца предыдущего. И чтобы было безаварийно - подготовка должна идти планомерно. Если сейчас этот меморандум утихомирит ситуацию, то в следующем сезоне этого не будет. Потому что местный бюджет не потянет 500 миллионов гривен разницы в тарифах. Да, предприятие сейчас живое, несмотря на арест счетов и весь цирк, платит зарплату, налоги, электроэнергию. Мы готовимся к ремонтному сезону. Но даже если у нас будет все хорошо с точки зрения технической базы, у нас остаются вопросы по газу, транспортировке и зарплатам. Благодаря тому, что происходит эти 4 года - реконструкция, предприятие экономит 15 миллионов газа в сезон, в деньгах это порядка 120 миллионов. Но вся эта экономия, которая позволяла бы нам существовать, съедается госрегулированием и подорожанием энергоресурсов. Тепловиков загоняют в ситуацию, когда мы либо должны просить денег у местных органов власти, либо ждать разницы в тарифах. Причем, разницу в тарифах последний раз выплачивали по состоянию на 1 января 2016 года, - рассказал директор коммунального предприятия.

Отвечая на вопросы депутата Сергея Кантора, представитель «Николаевгаза» рассказал, что они обращались с Николаевскому городскому голове Александру Сенкевичу, главе ОГА Виталию Киму и главе облсовета Анне Замазеевой по этому поводу, но пока ответа не получили.

— Письма есть, мы об этом стучим в каждую дверь. Ответа пока нет, письма были недавно отправлены. Общественность должна знать, что происходит и что у нас под угрозой отопительный сезон. Потому что, если в Николаевгазе начнут расходиться специалисты, то газ, при всем уважении к водоканалу или к облтеплоэнерго, он имеет одно плохое свойство… Я как главный инженер, который хожу под криминальным кодексом и ответственностью за людей, не хочу, чтобы мои лучшие специалисты разбегались. Потому я считаю, что не рано (пришел к депутатам, - прим.), - рассказал представитель предприятия.

Далее выступил депутат Дмитрий Сичко, который предложил подготовить обращение к народным депутатам, представляющим в парламенте интересы Николаевской области, чтобы те занялись вопросом тарифов и компенсации за разницу в тарифах «Николаевоблтеплоэнерго» на государственном уровне.

— Николаевоблтеплоэнерго - коммунальное предприятие. Мы можем здесь долго общаться, вызывать на ковер мэра, заммэра, начальника управления, отстрачивать этот вопрос на месяц, два или три, но рано или поздно приходит снова облтеплоэнерго: На зарплату, пожалуйста, иначе предприятие остановится. Выделяем на зарплату. Это практика предыдущих годов. Единственное, что мы можем с вами решить - это рекомендовать профинансировать или нет. Но через год снова прийдет. А потом еще с зарплатой. У нас главная проблема - разница в тарифах. Поэтому, это вопрос даже не местной власти. Это вопрос государственной власти.. А потому вопросом защиты николаевцев, представительством интересов общины сейчас занимаются наши народные депутаты. Мы что максимум можем - затянуть вопрос до нового отопительного сезона, а потом нас прижмут до стенки николаевцы за то, что мы не включаем отопление, и мы выделим 23 миллиона. Мы через полгода вернемся снова к этому вопросу. Нужно сформировать обращение, пускай даже от комиссии, не к президенту, не к Кабинету Министров, потому что их там положат «на полочку», к нашим народным депутатам от Николаева и Николаевской области, которые выбирались от нашей общины и которые могут от нас получить задачу, которая касается решения вопроса разницы в тарифе. Они имеют доступ к соответствующим государственным структурам, у них есть возможность провести переговоры, поставить вопрос в повестку дня Кабинета министров, Верховной Рады, и представлять наши интересы по защите общины. Поэтому я предлагаю подготовить, дать задачу директору «Николаевоблтеплоэнерго» подготовить проект обращения, с профессиональной оценкой, рассмотреть обращение снова на этой комиссии, проголосовать и направить его к нашим народным депутатам. Через год, 2, 3, 4, 5, когда мы будем с ними встречаться - у нас будут определенные вопросы. Мы от общины дали запит - пожалуйста, как вы их отработали. И это не только от нас, но и община должна услышать. Потому что вот этот вопрос - не наш. От нас просто хотят денег. Нужно в корне решить вопрос с разницей в тарифах там, в Киеве, - сказал Дмитрий Сичко.

Глава планово-бюджетной комиссии поинтересовался, является ил сумма в 23 миллиона гривен общей потребностью предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» на то, чтобы покрыть разницу в тарифе в этом году.

На это представитель «Николаевгаза» ответил, что 23 миллиона гривен - это сумма, с которой предприятие вошло в 2021 год. По итогам этого года разница составит 67 миллионов гривен.

Николай Логвинов добавил, что существует вероятность что для того, чтобы начать отопительный сезон 2021 - 2022 года предприятию будет не хватать 382 миллиона гривен.

— Эта ситуация рассчитана теоретически с учетом тех тарифов, которые есть сейчас. Если закон подпишут, то осенью будет другой тариф, и у нас будут другие возможности получить деньги. Если ситуация не изменится, то сумма будет не 67 миллионов, а намного больше, потому что в этой сумме нет зарплаты, нет налогов, нет электроэнергии. Поэтому, говорить сегодня о каких-то суммах, пока не понятны результаты меморандума, пока непонятна позиция государства, невозможно. Недобор дене по году - 300 миллионов. 382 миллиона гривен (сумма, которая может быть необходима для того чтобы отапливать город, - прим.). Это разница в тарифах: экономически обоснованный минус то, что сейчас, - сказал Николай Логвинов. — Мы деньгами будем отапливать? На тачке, взвесим и забросим…, - спросил Федор Панченко. — На текущий момент кричащей суммой являются 23 миллиона гривен. На конец года, если не поменяется законодательство, не появятся рычаги расчета с облтепло, то эта сумма будет 67 миллионов гривен на конец года, - сказал представитель «Николаевгаза». — Это серьезнейший вопрос, и мы с ним сталкиваемся каждый сезон, из года в год И потому, я считаю, что ваше серьезное упущение, что здесь нет Коренева - он владеет матчастью в такой степени, что возможно он ездил в Киев, возможно были какие-то переговоры. Я не думаю, что если вы обратились к Александру Федоровичу, то он не дал соответствующих поручений. Мы сегодня просто пообщались, познакомились, кто не знал, а дальше проблема осталась. Позицию мы должны формулировать. И когда вы говорите, что были у губернатора и у мэра, у них, поверьте, достаточно рычагов влияния на народных депутатов. Они с ними чаще встречаются, они общаются, и проблематику эту они, скорее всего, не забыли, они решают. Мы услышали, а дальше вопрос, сколько сюда прийдет. 23? Значит мы полсадика отрежем, заткнем дырку с газом. Или полшколы, или заберем там где-то что-то… Вот когда он прийдет - тогда и будем решать, - сказал Сергей Кантор.

В итоге депутаты приняли решение подготовить обращение к народным депутатам, а также решили обратиться к вице-мэру Сергею Кореневу и директору департамента финансов Вере Святелик, чтобы те дали предложения по принятию решения сессией о внесении изменений в бюджет на 2021 год, где будут учтено выделение этих денег за счет общего фонда. По предложению Сергея Кантора решено рассмотреть этот вопрос на отдельном заседании комиссии, пригласив туда мэра Александра Сенкевича, руководителей департаментов и представителей исполнительных органов и руководства коммунального предприятия.