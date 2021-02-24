Компания Twitter заблокировала около 100 аккаунтов, связанных с Россией.

Об этом соцсеть сообщила на своем сайте.

Заблокированные российские аккаунты поделили на две группы. В первую попали 69 аккаунтов, связанных с российскими государственными институциями, — они распространяли информацию против НАТО.

Во второй — 31 аккаунт, который связывают с российским «Агентством интернет-исследований», более известным как «фабрика троллей». Им владеет российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого считают приближенным к президенту РФ и владельцем «ЧВК Вагнера».

Отметим, аккаунты Пригожина в Twitter и Facebook заблокировали в конце января.

В общем Twitter объявила о блокировании 373 аккаунтов, связанных с Россией, Арменией и Ираном. В частности, соцсеть заблокировала 35 аккаунтов, связанных с армянским правительством, которые распространяли негативную информацию об Азербайджане.

Напомним, ранее личный аккаунт экс-президента США Дональда Трампа @realDonaldTrump навсегда был заблокирован в Twitter в связи с высоким риском дальнейшего подстрекательства к насилию.