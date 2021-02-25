— Также я уверен, что Оксана Маркарова покажет пример в развитии экономической дипломатии: в привлечении прямых иностранных инвестиций в Украину, в продвижении украинского экспорта и отстаивании интересов украинского бизнеса, что является особенно важным вопросом для всех наших дипломатических представителей и чего я от них требую, ㅡ говорит Владимир Зеленский .

Он также отметил основные задачи нового посла. Оксана Маркарова, по мнению Зеленского, должна сосредоточиться на налаживании эффективного диалога с администрацией Джо Байдена, привлечении США к урегулированию на Донбассе и деоккупации Крыма, а также усилении со стороны Штатов санкций против России, в частности по проекту «Северный поток-2».

— Убежден, что эти три фактора являются формулой успеха для укрепления стратегического партнерства Украины и США, ㅡ сказал Владимир Зеленский .

Президент отметил, что кандидатура Маркаровой имеет три ключевых преимущества: патриотизм, высокий профессиональный уровень и очень позитивное восприятие в США.

Оксана Маркарова была министром финансов с ноября 2018 года по март 2020-го. За это время правительство заключило два соглашения с Международным валютным фондом о выделении макрофинансовой помощи Украине — как при президенте Петре Порошенко, так и уже при Владимире Зеленском (она вместе с Арсеном Аваковым осталась в Кабмине после смены власти).

До этого исполняла обязанности министра финансов после отставки Александра Данилюка — с 7 июня 2018 года.

Имеет диплом магистра экологии Киево-Могилянской академии, а также магистра в области международных публичных финансов и торговли Университета Индианы (США). В 2000 году проходила практику в штаб-квартире Всемирного банка.

Именно с опытом ведения переговоров с МВФ и западными партнерами в общем связывают возможное назначение Маркаровой послом в Вашингтоне, по крайней мере это приводят как одно из преимуществ решения.