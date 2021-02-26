Государственный департамент США призвал Россию немедленно прекратить оккупацию Крыма, агрессию на Донбассе, и освободить всех политзаключенных.

Как пишет Европейская правда, об этом говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

Он отмечает, что с начала оккупации Крыма выполнилось уже семь лет и эти события стали грубым нарушением современного международного порядка.

Блинкен отмечает, что последствия оккупации полуострова и его милитаризация угрожают стабильности во всем мире. Госсекретарь напоминает о системных репрессиях в Крыму против крымских татар, этнических украинцев и религиозных групп, подавлении свободы слова, политических приговорах против нелояльных к оккупационной власти.

— Мы поддерживаем основополагающую правду: Крым - это Украина...Мы призываем Россию немедленно прекратить оккупацию Крыма, освободить всех украинских политзаключенных, которых незаконно удерживают, и вернуть Украине полный контроль над полуостровом. Так же мы призываем РФ прекратить агрессию на востоке Украины. Санкции против России в ответ на ее агрессию на востоке Украины и захват Крыма будут оставаться до тех пор, пока Россия не изменит свой курс. США не признают и никогда не признают незаконной аннексию Крыма, — заявил он.

Энтони Блинкен добавил, что в США приветствуют украинскую инициативу по созданию «Крымской платформы» и продолжат работу с Украиной и партнерами для прекращения оккупации Крыма и российской агрессии на востоке Украины.

— Благодарен государственному секретарю Энтони Блинкену и США за неизменную прочную позицию в отношении украинского Крыма, последовательное требование прекратить российскую оккупацию полуострова. Отдельно благодарен за поддержку США Крымской платформы. Вместе мы освободим Крым, — отреагировал на заявление министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Напомним, российская аннексия Крыма нанесла Украине уже около 1 триллиона гривен убытков. Об этом свидетельствуют данные материалов уголовных производств по факту оккупации Крымского полуострова.