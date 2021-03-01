Анна Замазеева

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева инициировала проведение раз в месяц молитвенных завтраков с участием представителей духовенства, а также депутатов, чиновников, представителей бизнеса.

Об этом говорится в публикации Анны Замазеевой в социальной сети Facebook.

23 февраля Анна Замазеева провела встречу со священнослужителями разных конфессий области.

— Мы должны заботиться о духовном возрождении Николаевщины и объединить политиков, госслужащих, бизнес, общество на благо общины, - отметила Анна Замазеева.

Идею внедрения молитвенных завтраков Анна Замазеева обсудила с секретарем управления Николаевской епархии ПЦУ протоиереем Романом Дидорой, настоятелей Римо-Католической парафии Святого Иосифа - Отцом Александром, настоятелем Армянской церкви «Сурб Геворг» священнослужителем Херсонской и Николаевской области Отцом Вараков, координатором межконфессионного общения Николаева пастором Эдмундом Рудницким, пастором Церкви «Вифания» Християн Веры Евангельской Олегом Филинюком и исполнительным секретарем Южной конференции Церкви Християн Адвентистов седьмого дня.

— На завтрак каждый месяц, кроме духовенства разных конфессий области, будут приглашены депутаты, госслужащие, представители бизнеса, общины и так далее. Каждый завтрак будет проводится под председательством представителей церквей разных конфессий- армянской, православной, римо-католической и так далее на удобном им языке. Молитвенные завтраки помогут всем нам общаться без противоречий, - рассказала Анна Замазеева.

Глава облсовета отметила, что уже больше 60 лет Национальные молитвенные завтраки проходят во многих странах мира. В 2008 году украинские парламентарии-христиане инициировали и провели первый национальный молитвенный завтрак в Киеве.

— Это очень теплая и необходимая традиция нашей современности. В непростое время испытаний - пандемии, войны и так далее люди нуждаются в надежде. Наша цель - объединение усилий ради благословения Николаевщины. Мы хотим, чтобы все участники завтраков объединились вокруг духовно-национальных идей, - заявила глава облсовета Анна Замазеева.

В прошлом в Николаеве также власть регулярно участвовала в религиозных мероприятиях. В частности, в 2017 году бывший глава Николаевской области Алексей Савченко попросил представителей конфессий Николаевщины, чтобы они помолились за николаевский аэропорт и стадион в парке «Победы».

Тогда также в Николаеве на Соборной площади состоялся молебен за победу над агрессором и мир в Украине.

Экс-глава облсовета Виктория Москаленко, экс-губернатор Алексей Савченко и представители духовенства, апрель 2017 года

В начале 2018 года на Соборной площади Николаева собрались прихожане разных конфессий, чтобы помолиться за местную власть в лице главы Николаевской областной государственной администрации Алексея Савченко, а также за исполняющую обязанности мэра города – секретаря Николаевского горсовета Татьяну Казакову.

Кроме того, тогдашний губернатор Николаевщины Алексей Савченко подарил сотруднику прокуратуры Николаевской области Артему Демиде Библию и икону Георгия Победоносца.