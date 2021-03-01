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Заседание комиссии Николаевского облсовета по вопросам ЖКХ
11:09, 01 Марта, 2021
Заседание комиссии Николаевского облсовета по вопросам ЖКХ
11:09, 01 Марта, 2021
Важные новости на НикВести
данные
За три года больше всего денег на дороги получили громады Вознесенского объединенного района, меньше всего — Первомайского
Юлия Ткач
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В школе на Николаевщине взорвался котел
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Штат сотрудников Николаевского облсовета хотят увеличить на 24 человека
Юлия Бойченко
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В Николаеве прошел турнир по воркауту «Кубок мэра»
Анастасия Могилевец
Сегодня 08:39
проезд открыт
В Николаеве возобновили движение по проспекту Центральному, часть которого перекрывали из-за ремонта коллектора
Анастасия Могилевец
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Комиссия по депутатской этике
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Митинг аграриев возле здания ГФС В Николаевской области
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Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
Трансляция заседания планово-бюджетной комиссии
Комиссия по ЖКХ
Трансляция заседания комиссии Николаевского горсовета
Будущее николаевского фристайла
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Встреча на Bunge
Встреча жителей Николаева по поводу состояния окружающей среды вблизи
Бюджетная комиссия горсовета
Заседание планово-бюджетной комиссии Николаевского горсовета
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Заседание депутатской комиссии Николаевского горсовета
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«ФСБ в рясах». Як російські спецслужби діяли під прикриттям Московського патріархату?
У січні 2014 року Росія привезла до Криму християнські святині «Дари Волхвів», щ
Алексіна Дорогань, Радіо Свобода
«Російська весна» від «Слуг народу». Як влада планує наступ на мовний закон
На перший весняний тиждень депутати керівної партії запланували масований наступ
Тарас Шамайда, Texty.org.ua
Під «північним вітром». Як виглядають схеми виживання для жителів Донбасу в невизнаній «ДНР»
Життя в самопроголошеній і ніким не визнаній «ДНР» схожа на п'ятиповерхівку, де
Дмитро Дурнєв, Spektr.Press
Заседание комиссии Николаевского облсовета по вопросам ЖКХ
11:09, 01 Марта, 2021
Заседание комиссии Николаевского облсовета по вопросам ЖКХ
11:09, 01 Марта, 2021
Реклама
важные новости
/ 01 марта, 2021
данные
За три года больше всего денег на дороги получили громады Вознесенского объединенного района, меньше всего — Первомайского
Юлия Ткач
Сегодня 11:41
взрыв
В школе на Николаевщине взорвался котел
Катерина Середа
Сегодня 09:19
планы
Штат сотрудников Николаевского облсовета хотят увеличить на 24 человека
Юлия Бойченко
Сегодня 09:12
Спорт
В Николаеве прошел турнир по воркауту «Кубок мэра»
Анастасия Могилевец
Сегодня 08:39
проезд открыт
В Николаеве возобновили движение по проспекту Центральному, часть которого перекрывали из-за ремонта коллектора
Анастасия Могилевец
Вчера 16:28
НИКВЕСТИ
HD
Заседание комиссии Николаевского облсовета по вопросам ЖКХ
Брифинг по вакцинации от коронавируса в Николаевской области
Комиссия по депутатской этике
Митинг аграриев возле здания ГФС В Николаевской области
Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
Комиссия по ЖКХ
Будущее николаевского фристайла
Встреча на Bunge
Бюджетная комиссия горсовета
Комиссия по ЖКХ
БЛОГИ
Ми не в клубі і скільки коштують діти?
Станислав Мартиросов
Статьи
Невакциновані = нев’їзні? Що таке «ковід-паспорти» та чи буде щеплення від COVID-19 обов’язковим для подорожей за кордон
У світі вже не перший місяць обговорюють ідею документального підтвердження вакц
Олег Павлюк, hromadske
«ФСБ в рясах». Як російські спецслужби діяли під прикриттям Московського патріархату?
У січні 2014 року Росія привезла до Криму християнські святині «Дари Волхвів», щ
Алексіна Дорогань, Радіо Свобода
«Російська весна» від «Слуг народу». Як влада планує наступ на мовний закон
На перший весняний тиждень депутати керівної партії запланували масований наступ
Тарас Шамайда, Texty.org.ua
Під «північним вітром». Як виглядають схеми виживання для жителів Донбасу в невизнаній «ДНР»
Життя в самопроголошеній і ніким не визнаній «ДНР» схожа на п'ятиповерхівку, де
Дмитро Дурнєв, Spektr.Press