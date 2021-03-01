Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал фразу «Аваков — черт», заявив, что, возможно, он даже ангел, который многое терпит.

Об этом он сказал в интервью в программе «VIP с Натальей Мосийчук» на телеканале «1+1».

– А, может, Аваков – ангел, потому что терпит это все? В том числе и такое отношение, - сказал министр.

Арсен Аваков заявил, что в работе МВД зачастую необходимо быть жестки и твердым в своих решениях, отметив, что он руководствуется принципом «делай то, что должен, и будь, что будет».

– У меня такая работа, которая требует иногда быть твердым, иногда человечным, но чаще — жестким. И когда на нас «наезжают» или несправедливо критикуют, и кто-то «закипает» последними словами, я их (сотрудников полиции - прим.) собираю и говорю: «Ребята, мы не сахар, не растаем. Вы знаете, на какую работу пришли. Делайте свое дело, а потом разберемся». Делай то, что должен, и будь, что будет. Это мой принцип, - заявил глава МВД.

Фраза «Аваков — черт» появилась во время серии протестов в Украине против главы МВД Арсена Авакова. Первая акция состоялась 28 августа 2019 года после решения президента Владимира Зеленского оставить Арсена Авакова в правительстве Алексея Гончарука.