Начальник управления культуры Николаевского горсовета Юрий Любаров рассказал, что День города в Николаеве проведут 22 мая. На этот день запланирован большой праздничный концерт и различные конкурсные программы.

Об этом он рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Юрий Любаров рассказал о идеи проводить празднование Дня города ежегодно 22 мая. По его словам, в этом году День города пройдет под названием «Николаев — цветущий город».

— Городской голова пообещал, что день города мы проведем в мае, и мы уже работаем над этим вопросом, чтобы 22 мая, в предпоследнюю неделю мая, провести большой праздник, который мы откладывали. Посмотрим, как город воспримет эту дату для празднования. В 20-х числах летний Николай. В эти дня также планировалось много других праздников, поэтому две недели мая будут очень насыщенными. Мы посмотрим, как будут воспринимать люди эту дату и, возможно, рассматривать — нельзя перенести день рождения — но празднование... День города — это не день рождения города. В этом году мы проведем в мае. Надеюсь, что мы не войдем ни в какую красную зону и ничто нам не помешает. Сегодня есть некоторые ограничения на проведение массовых мероприятий, но они уже разрешены. Сегодня карантин заканчивается в последний день апреля — мы надеемся, что его не продлят в мае. Надеемся, что все будет хорошо. Мы работаем, - сказал Юрий Любаров.

Также он отметил, что в этот день планируется проведение большого праздничного концерта и конкурсных программ. В частности, в городском управлении культуры планируют провести конкурс, в ходе которого жители Николаева могли бы высаживать по городу зеленые насаждения.

Напомним, в 2020 году планировалось, что в честь празднования 231-й годовщины со дня основания Николаева состоится концерт с участием Monatik и группы «Бумбокс».

Однако, Николаевский городской голова Александр Сенкевич решил отменить празднования и перенести их на неопределенный срок. Он заявил, что решение об отмене празднования Дня города в Николаеве было принято ради горожан, чтобы не подвергать их опасности заражения коронавирусом.

Также отметим, что сайт Шиповник со ссылкой на начальника управления культуры Николаевского горсовета сообщил, что концерт перенесли предварительно на 22 мая 2021 года.

В результате празднование Дня города в прошлом году состоялось без массовых мероприятий.