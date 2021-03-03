В Николаевской облгосадминистрации планируют за счет бюджета установить в Николаеве огромный флаг стоимостью 14 миллионов гривен.

Об этом свидетельствует проект решения Николаевского областного совета о перераспределении бюджета области на 2021 год, — пишут НикВести.

Согласно данным документа, объект монументального искусства — стела с государственной символикой — планируется установить в парке «Юных героев», который ограничивается улицами Адмирала Макарова, Обсерваторной и Никольской в Заводском районе Николаева.

Общая стоимость работ по реконструкции и установке флага составляет 14 миллионов гривен, депутатам предложено выделить из бюджета области 5 миллионов гривен.

Готовность объекта к концу 2021 года составит 35,7%.

Отметим, что ранее глава Николаевской ОГА Виталий Ким в комментарии изданию «NikLife» рассказывал о намерениях установить на Николаевщине один из самых больших в Украине сине-желтых флагов. Речь о размещении 72-метрового флагштока с государственным флагом на нем.

— Мы обработали четыре локации. Определились, где он будет находиться с точки зрения высоты, видимости, и двигаемся в эту сторону. Мы изучаем проект и находимся на стадии выделения денег. У нас также будет не только флаг, но и красивое место времяпровождения. И мы хотим поставить флагшток не там, где все готово, а где обновление украсит локацию. Рассчитываем это сделать к 30-ой годовщине Независимости Украины, – рассказывал Виталий Ким в начале февраля.

При этом, николаевский губернатор заявлял о планах привлечь на эти цели финансирование из государственного бюджета Украины.

По информации НикВести, ОГА не обращалась в Николаевский городской совет с предложением о софинансировании этого проекта.

Отметим, что в 2018 году на вершине первого исторического холма Днепра рядом с Музеем АТО и Аллеей Героев был поднят национальный стяг размером 12х18 м, весом в 23 кг. Это практически самая высокая точка города – высота флагштока над уровнем реки составляет более 120 метров.

При установке флагштока применили сложное инженерное решение – форму флага, который развивается ветром, отражают шесть лавок. Каждая из них оснащена гранитной стелой с сакраментальными для Украины знаками: трезубцем, писанкой, вышивкой, половецкими бабами, казацкими чайками. Выполнены символы в технике горячей художественной эмали, которая не боится температурных перепадов, влаги и не выгорает. Тогда такая инициатива обошлась в 26 миллионов гривен.

В 2020 году в Киеве установили самый большой флаг Укаины - длина флагштока составляет почти 90 метров, а размер полотнища - 16 на 24 метра, пишет издание «Відкритий». Элементы подсветки сооружения установлены таким образом, что увидеть флаг можно в любое время суток из любой точки столицы Украины. Конструкцию установили на территории Мемориального комплекса «Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне», возле «Родины-матери».