Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что ВОЗ все еще не рекомендует странам вводить COVID-паспорта. В то же время организация готова предоставить консультации странам по содержанию таких документов.

Об этом шла речь в эфире российского канала Россия 24.

– ВОЗ высказалась, что в настоящее время не рекомендует такие паспорта (вакцинации от COVID - прим.), - заявила Вуйнович.

Она добавила, что несмотря на рекомендации ВОЗ, страны идут своим путем, поскольку хотят позволить большую мобильность своего населения.

– ВОЗ будет сотрудничать со всеми странами, которые заинтересованы и в какой-то момент даст свою рекомендацию о том, что такой паспорт должен содержать, - сказала представитель организации.

Напомним, ранее сообщалось, что подавляющее большинство немцев поддерживают введение паспорта прививок от Covid-19, который позволил бы им посещать театры, спортзалы, спортивные мероприятия или упростил бы путешествия.