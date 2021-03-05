Российско-оккупационные войска на Донбассе с нарушением линий разведения сил передислоцировали шесть танков и три гаубицы.
Об этом пресс-центр штаба ООС.
Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников, о чем говорится в отчете СММ ОБСЕ от 4 марта.
Оккупанты передислоцируют запрещенные Минскими соглашениями вооружения и военной техники и размещают их с нарушением линий отвода и за пределами выделенных мест хранения.
В том числе 6 танков Т-72Б и 3 самоходных гаубицы 2С1 «Гвоздика» вооруженных формирований РФ размещены с нарушением линий разведения на полигоне вблизи населенного пункта Новоселовка.
Напомним, за прошедшие сутки, 4 марта, на Донбассе было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди украинских защитников нет.
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Российско-оккупационные войска на Донбассе с нарушением линий разведения сил передислоцировали шесть танков и три гаубицы.
Об этом пресс-центр штаба ООС.
Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников, о чем говорится в отчете СММ ОБСЕ от 4 марта.
Оккупанты передислоцируют запрещенные Минскими соглашениями вооружения и военной техники и размещают их с нарушением линий отвода и за пределами выделенных мест хранения.
В том числе 6 танков Т-72Б и 3 самоходных гаубицы 2С1 «Гвоздика» вооруженных формирований РФ размещены с нарушением линий разведения на полигоне вблизи населенного пункта Новоселовка.
Напомним, за прошедшие сутки, 4 марта, на Донбассе было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди украинских защитников нет.