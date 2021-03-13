С 1 сентября 2021 года в нескольких николаевских школах планируют организовать классы с дистанционной формой обучения.

Об этом проинформировала начальница управления образования Николаевского городского совета Анна Лычко в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале «НИС-ТВ».

Как рассказала Анна Лычко, данный вопрос рассмотрели на заседании городского совета, которое состоялось 10 марта.

— Эти классы будут открываться на базе трех школ. В школе №57 будут 5-9 классы (с дистанционной формой обучения, — прим.), в морском лицее — 10-11 классы, также в классическом лицее. Если мы увидим, что мы набираем наполняемость этих дистанционных классов более 27 человек, мы открываем их за счет местного бюджета. Возможно, в отдаленных районах нашего города некоторые 10-11 классы захотят получать знания таким образом, — пояснила представительница горсовета.

Она также заявила, что управление образования совместно с городским советом готовы рассматривать любые варианты возможных изменений относительно реформы.

— Хочу отметить, что на уровне Киева говорят о том, что будут вноситься определенные изменения. Предусматривается, что при внесении изменений в действующее законодательство муниципальный совет сядет, рассмотрит и переформатирует (учреждения, — прим.) в соответствии с ними, — сказала Анна Лычко.

Ранее сообщалось, что уже с 1 сентября 2021 года 13 школ в Николаеве должны быть переформатированы в гимназии без 10-11 классов.