В Управлении образования Николаевского горсовета опасаются, что после создания в городе 21 лицея, возникнет нехватка учеников для формирования параллелей из четырех 10-х классов.

Об этом в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале «НИС-ТВ» рассказала начальница управления образования Анна Лычко.

Она пояснила, что может возникнуть отток учеников в пользу профтехучилищ и , а также учреждений при вузах, где предоставляют учащимся полное среднее образование.

В частности, учащиеся 6 из 9 профтехучилищ на территории Николаева могут получить полное среднее образование, а также специальность.

— У нас может возникнуть ситуация, когда определенное количество лицеев не сможет набирать по четыре 10 классов. Нам просто может не хватить детей, чтобы собрать четыре 10 класса, — заявила Анна Лычко.

Как сообщалось, уже с 1 сентября 2021 года 13 школ в Николаеве должны быть переформатированы в гимназии без 10-11 классов.