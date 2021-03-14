Жители Галициново жалуются, что на территории их села устроили свалку, куда свозят строительные отходы из Николаева.

Об этом сообщил местный житель Андрей Белоус на своей странице в Facebook.

— Сегодня к нам в Галициново приезжали супер-грузовики, которые везут бытовой мусор из города, где строится новый «Эпицентр» на «перегоне». Ответ: «Все согласовано, нам разрешено высыпать мусор на Галициновской свалке». Оказывается, у нас она уже существует, - сообщил Андрей Белоус.

При этом он добавил, что директор Николаевского глиноземного завода подтвердил информацию о том, что данную территорию отвели под новый полигон строительных отходов.

— Прошу любить и жаловать — новый полигон отходов официально открытый у нас в громаде, это подтвердил директор НГЗ и сегодняшние гости из «Эпицентра». Реально к шламовым полям нам добавили огромный приёмник мусора, - добавил Андрей Белоус.

В комментарии к публикации главы экологической комиссии Николаевского облсовета Аллы Ряжских, депутат Николаевского райсовета Александр Дьяченко сообщил, что выезжал на место и ознакамливался с данной ситуацией. По его словам, эта свалка является нелегальной, однако есть разрешительные документы, выданные Администрацией Центрального района, на засыпку ям от незаконного карьера.

— Выезжали, смотрели, есть разрешение Центральной администрации. Они свозят землю и засыпают ямы от незаконного карьера. Засыпают ямы от добычи песка.Там эта свалка давно, она нелегальная, - сообщил Александр Дьяченко.

Напомним, в марте 2020 года жители Николаева пожаловались на стихийную свалку бытового мусора, образовавшуюся около дачного поселка недалеко от Галициново Витовского района.