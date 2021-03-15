В Одесском порту встретили парусную яхту Joseph Conrad, построенную в 1916 году.

Об этом сообщили в Администрации морских портов Украины.

«Маленькая сенсация в Одесском порту: парусник Joseph Conrad неожиданно открыл яхтенный сезон. В воскресенье, 14 марта 2021 в акваторию Одесского порта зашла парусная супер-яхта Joseph Conrad (Build Date - 1916, L = 37m, Flag - Marshall Islands). Судно завели в Новую гавань и пришвартовали у причала №17 морского вокзала лоцман Игорь Бойко и лоцман-стажер Александр Кузнецов. На борту яхты находятся 5 членов экипажа», - говорится в сообщении АМПУ.

Эпидемиологи, согласно регламента, проверили состояние здоровья экипажа и соответствующие документы. Во вторник члены экипажа должны будут сдать ПЦР-тесты на коронавирус, после чего им будет разрешено сойти на берег.

По имеющейся информации, Joseph Conrad прибыла в Украину для очередной реновации. На какой из судоремонтных верфей будут ремонтировать яхту, пока неизвестно. Все зависит от результатов переговоров между судовладельцев и представителем верфи.

«Скорее всего, из Одессы яхта направится в Николаев, где базируются фирмы, которые занимаются реновацией судов маломерного флота», - говорится в сообщении АМПУ.

Ранее сообщалось, что николаевский завод «Океан» в 2020 году отгрузил около 10 тысяч тонн мостовых конструкций.