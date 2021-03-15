Россия считает «нелегитимными» любые действия Украины по возврату себе контроля над оккупированным Крымом.

Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

При этом она подчеркнула, что такие действия Украины, и в частности создание Крымской платформы, не могут восприниматься иначе, как «угроза агрессии против двух субъектов Российской Федерации».

По словам Захаровой, Киев «под прикрытием своих западных кураторов бесстыдно пренебрегают международным правом». Украина якобы проводит «насильственную украинизацию», «поощряет неонацизм» и нарушает права «русскоязычных граждан».

— Все усилия Киева по возвращению Крыма являются нелегитимными и не могут восприниматься иначе, как угроза агрессии против двух субъектов Российской Федерации. Еще раз напоминаем, что будем рассматривать участие любых стран и организаций в таких действиях, включая инициативу Крымская платформа, как недружественный в отношении России шаг, как прямое посягательство на ее территориальную целостность, — заявила пресс-секретарь МИД РФ.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заверил, что Украина никогда не откажется от суверенитета над Крымом, а также пообещал назвать тех, кто подготовил почву для российской оккупации полуострова.