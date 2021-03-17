Регуляторные органы Китая хотят заставить владельца Alibaba миллиардера Джека Ма продать свои медиахолдинги, в том числе популярную англоязычную газету South China Morning Post.

Об этом сообщает Livemint.

Пекин обеспокоен из-за растущих опасений по поводу влияния технологической корпорации на общественные настроения в стране с помощью дружественных СМИ. Правительственные чиновники особенно расстроены влиянием компании на социальные сети в Китае.

Миллиардер Джек Ма, основатель Alibaba, за длительные годы создал разветвленную сеть медиаактивов: газеты, телевизионные каналы, доля акций в социальных сетях и рекламные активы. Alibaba имеет значительную долю в крупнейшей китайской социальной сети Weibo, заменяющей пользователям заблокированный Twitter. Также Alibaba обладает ключевой долей в крупных сетевых и печатных новостных агентствах, включая South China Morning Post, ведущую англоязычную газету в Гонконге.

Источник в компартии сообщает, что обсуждение условий продажи газеты началось еще в прошлом году. Хотя конкретный покупатель не определен, ожидается, что это будет китайская компания, подконтрольная властям.

В феврале агентство Bloomberg News сообщило, что в Пекине возникли опасения по поводу медиа-холдингов Alibaba после скандала с участием Цзян Фань, в то время самого молодого партнера в компании электронной коммерции. Посты о скандале начали исчезать из социальных сетей, в том числе из Weibo, что вызвало гнев правительственных чиновников.

Китайская служба контроля над интернетом наказала сайт микроблогов за препятствование распространению мнений. Масштаб и скорость, с которой веб-сайт удалял сообщения, вызвали недовольство правительственных чиновников, которые сочли это пересечением красной черты.

— Страна должна обратить на это внимание и принять жесткие меры, потому что сила капитала может быть использована нами, но также и врагом, — обратился с воззванием публицист правительственных изданий Сун Цинхуэй.

Регулирующие органы попросили Alibaba разработать план существенного сокращения своих интересов в медиасфере Китая, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомых с обсуждениями.

— Расширяющееся влияние считается серьезным вызовом для Коммунистической партии Китая и ее мощного пропагандистского аппарата, — отмечает Bloomberg.

Неясно, придется ли Alibaba продавать все свои медиа-активы, но любой дальнейший шаг нужно будет согласосывать с высшим руководством компартии Китая.

Ранее НикВести сообщали, что антимонопольные регуляторы Китая рассматривают возможность наложения рекордного штрафа на Alibaba, превышающего 975 миллионов долларов, техногиганта могут заставить избавиться от части своих активов.