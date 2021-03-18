Беларусская оппозиционерка Светлана Тихановская выступила с видеообращением, в котором объявила о старте общенационального голосования за переговоры с властями Беларуси при международном посредничестве.

В обращении Светлана Тихановская впервые назвала себя избранным лидером страны и призвала проголосовать на платформе «Голос» через чат-бот, пишет TheБабель.

— Каждый из вас знает, что в стране кризис. И разрешить его мы можем мирным путем — через переговоры при международном посредничестве. Перед 25 марта мы вместе с Координационным советом, ByPol, фондами солидарности и другими демократическими силами, запускаем большое голосование на платформе «Голос». Наша с вами общая задача сделать так, чтобы проголосовал каждый и тогда уже ко Дню воли мы увидим первые результаты, - заявила Светлана Тихановская.

По итогам голосования переговоры планируются «с теми представителями режима, которые готовы думать о будущем и принимать зрелые решения», чтобы отстранить от власти Александра Лукашенко. Переговоры будут представлять собой серию встреч групп сторон на разных уровнях для выработки решения, которое выведет страну из политического кризиса.

— Чтобы сделать это заявление, я семь месяцев работала с иностранными политиками и организациями, рассказывала о реальной ситуации в Беларуси и заручилась поддержкой, собирала мощную, профессиональную команду. Все они на нашей стороне. И пришло время воспользоваться этой помощью. Ваши голоса помогут нам добиться решительных шагов со стороны международных структур — ОБСЕ и ООН. Они готовы организовать площадку и выступить посредниками, - отметила Светлана Тихановская.

Напомним, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предложила изменить название Беларуси на литовском языке. Она направила соответствующее письмо министру иностранных дел Литвы Габриэлиусу.