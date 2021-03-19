Вахтанг Кипиани сообщил, что выиграл апелляцию по приговору Дарницкого районного суда Киева, который запретил продавать книгу с ремарками об участии Виктора Медведчука в судебном процессе над поэтом Василием Стусом.
Об этом писатель и историк написал в своем Facebook.
Публицист указал, что судебное дело закончилось удовлетворительно для резонансной книги «Дело Василия Стуса», в которой упоминается, что немалую роль в трагической судьбе дисссидента сыграл Виктор Медведчук, которого назначили адвокатом Василия Стуса.
— Слава Украине! Мы выиграли дело, — написал Вахтанг Кипиани.
Напомним, Дарницкий районный суд Киева обязал автора книги «Дело Василия Стуса» Вахтанга Кипиани и издательство «Виват» удалить из произведения информацию о председателе политсовета партии «ОПЗЖ» Викторе Медведчуке и запретить распространение печатного тиража до устранения нарушения неимущественных прав Медведчука.
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Вахтанг Кипиани сообщил, что выиграл апелляцию по приговору Дарницкого районного суда Киева, который запретил продавать книгу с ремарками об участии Виктора Медведчука в судебном процессе над поэтом Василием Стусом.
Об этом писатель и историк написал в своем Facebook.
Публицист указал, что судебное дело закончилось удовлетворительно для резонансной книги «Дело Василия Стуса», в которой упоминается, что немалую роль в трагической судьбе дисссидента сыграл Виктор Медведчук, которого назначили адвокатом Василия Стуса.
— Слава Украине! Мы выиграли дело, — написал Вахтанг Кипиани.
Напомним, Дарницкий районный суд Киева обязал автора книги «Дело Василия Стуса» Вахтанга Кипиани и издательство «Виват» удалить из произведения информацию о председателе политсовета партии «ОПЗЖ» Викторе Медведчуке и запретить распространение печатного тиража до устранения нарушения неимущественных прав Медведчука.