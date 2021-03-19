Вахтанг Кипиани сообщил, что выиграл апелляцию по приговору Дарницкого районного суда Киева, который запретил продавать книгу с ремарками об участии Виктора Медведчука в судебном процессе над поэтом Василием Стусом.

Об этом писатель и историк написал в своем Facebook.

Публицист указал, что судебное дело закончилось удовлетворительно для резонансной книги «Дело Василия Стуса», в которой упоминается, что немалую роль в трагической судьбе дисссидента сыграл Виктор Медведчук, которого назначили адвокатом Василия Стуса.

— Слава Украине! Мы выиграли дело, — написал Вахтанг Кипиани.

Напомним, Дарницкий районный суд Киева обязал автора книги «Дело Василия Стуса» Вахтанга Кипиани и издательство «Виват» удалить из произведения информацию о председателе политсовета партии «ОПЗЖ» Викторе Медведчуке и запретить распространение печатного тиража до устранения нарушения неимущественных прав Медведчука.