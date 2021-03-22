Президент Владимир Зеленский подписал закон «О Бюро экономической безопасности Украины» № 1150-IХ, который Верховная Рада приняла 28 января 2021 года.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
«Документ создает институциональные условия для защиты экономических процессов от давления силовых органов, что поддерживается международными партнерами Украины. Основной функцией Бюро экономической безопасности (БЭБ) будет аналитическая работа, а не силовые полномочия. Бюро будет анализировать бенефициаров финансовых операций и определять, есть ли нарушение закона в обороте средств тех или иных бизнес или государственных структур», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Бюро экономической безопасности — единственный орган государственной власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями.
Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности и налоговой милиции, которые будут переосмыслены с тем, чтобы это был не столько силовой, сколько аналитический орган.
«После принятия закона о Бюро экономической безопасности СБУ потеряет несвойственные спецслужбам функции по расследованию преступлений о коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики. Это позволит СБУ сфокусироваться на выполнении задач, которые действительно напрямую связаны с безопасностью государства, с контрразведывательной деятельностью в сфере экономики», — добавили в ОП.
Согласно закону, БЭБ является центральным органом исполнительной власти, на который возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства. Его деятельность направляет и координирует Кабмин.
В полномочия Бюро экономической безопасности вошли:
Напомним, ранееВладимир Зеленский одобрил доработанный закон о регулировании стоимости интернета. Он подписал соответствующий законопроект №3014.
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Президент Владимир Зеленский подписал закон «О Бюро экономической безопасности Украины» № 1150-IХ, который Верховная Рада приняла 28 января 2021 года.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
«Документ создает институциональные условия для защиты экономических процессов от давления силовых органов, что поддерживается международными партнерами Украины. Основной функцией Бюро экономической безопасности (БЭБ) будет аналитическая работа, а не силовые полномочия. Бюро будет анализировать бенефициаров финансовых операций и определять, есть ли нарушение закона в обороте средств тех или иных бизнес или государственных структур», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Бюро экономической безопасности — единственный орган государственной власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями.
Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности и налоговой милиции, которые будут переосмыслены с тем, чтобы это был не столько силовой, сколько аналитический орган.
«После принятия закона о Бюро экономической безопасности СБУ потеряет несвойственные спецслужбам функции по расследованию преступлений о коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики. Это позволит СБУ сфокусироваться на выполнении задач, которые действительно напрямую связаны с безопасностью государства, с контрразведывательной деятельностью в сфере экономики», — добавили в ОП.
Согласно закону, БЭБ является центральным органом исполнительной власти, на который возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства. Его деятельность направляет и координирует Кабмин.
В полномочия Бюро экономической безопасности вошли:
Напомним, ранееВладимир Зеленский одобрил доработанный закон о регулировании стоимости интернета. Он подписал соответствующий законопроект №3014.