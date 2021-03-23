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Заседание бюджетной комиссии Николаевского горсовета
14:44, 23 Марта, 2021
Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
Трансляция:
https://youtu.be/oT8Mc3oVpiE
14:44, 23 Марта, 2021
Важные новости на НикВести
COVID-19
«Ситуация действительно ужасная», — из-за заполненности «ковидных» отделений в больницах Николаева пациентов размещают в столовых
Юлия Бойченко
Сегодня 15:07
проблема
Жители Николаева в очередной раз просят убрать с улиц города стаи бродячих собак: «Бегают и нападают на людей»
Сегодня 11:34
прививки
В Николаевской области за сутки вакцину от COVID-19 получили 250 человек
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В Украине больше 11 тысяч новых случаев COVID-19 и антирекорд по смертям
Сегодня 08:31
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Перевозчики снова хотят повысить цену на проезд в Николаеве до 6-10 гривен в зависимости от маршрута
Юлия Ткач
Вчера 16:43
НИКВЕСТИ
HD
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Бюджетная комиссия горсовета
Трансляция
Сессия Николаевского облсовета
Трансляция
Заседание земельной комиссии Николаевского городского совета
Прямая трансляция
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
Трансляция заседания
Президиум облсовета
Трансляция
Комиссия Николаевского облсовета по вопросам бюджета
Трансляция заседания комиссии
Комиссия Николаевского горсовета по вопросам законности и гласности
Трансляция заседания комиссии
Заседание комиссии областного совета по вопросам законности и гласности
Прямая трансляция
Молитвенный завтрак в облсовете
Трансляция
Береза о ликвидации свалок
В 2020 году в Центральном районе Николаева ликвидировали свалок на 6 м
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БЛОГИ
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Статьи
Россия запретила иностранцам владеть землей в Крыму. Что теперь будет с домами и участками 10 тысяч украинцев
С сегодняшнего дня, 21 марта, по указу Путина иностранцам запрещено владеть земл
Екатерина Терехова, Страна.ua
Заборонені та невідомі фото Голодомору 1932–1933 років: дослідники створили унікальну фотобазу
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Дмитро Джулай, Радіо Свобода
Як у 1936 році уявляли Миколаїв у майбутньому
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Світлана Крищенко, Николаевский базар
Взяли паузу: почему в мире прекращают вакцинацию AstraZeneca и как быть Украине
Больше двадцати стран приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca после того
Ульяна Безпалько, РБК-Украина
Заседание бюджетной комиссии Николаевского горсовета
14:44, 23 Марта, 2021
Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
Трансляция:
https://youtu.be/oT8Mc3oVpiE
14:44, 23 Марта, 2021
Реклама
важные новости
/ 23 марта, 2021
COVID-19
«Ситуация действительно ужасная», — из-за заполненности «ковидных» отделений в больницах Николаева пациентов размещают в столовых
Юлия Бойченко
Сегодня 15:07
проблема
Жители Николаева в очередной раз просят убрать с улиц города стаи бродячих собак: «Бегают и нападают на людей»
Сегодня 11:34
прививки
В Николаевской области за сутки вакцину от COVID-19 получили 250 человек
Катерина Середа
Сегодня 09:15
ухудшение
В Украине больше 11 тысяч новых случаев COVID-19 и антирекорд по смертям
Сегодня 08:31
планы
Перевозчики снова хотят повысить цену на проезд в Николаеве до 6-10 гривен в зависимости от маршрута
Юлия Ткач
Вчера 16:43
НИКВЕСТИ
HD
Бюджетная комиссия горсовета
Сессия Николаевского облсовета
Заседание земельной комиссии Николаевского городского совета
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
Президиум облсовета
Комиссия Николаевского облсовета по вопросам бюджета
Комиссия Николаевского горсовета по вопросам законности и гласности
Заседание комиссии областного совета по вопросам законности и гласности
Молитвенный завтрак в облсовете
Береза о ликвидации свалок
БЛОГИ
Warning
: Invalid argument supplied for foreach() in
/var/www/nikvesti/library/Zend/View/Helper/PartialLoop.php
on line
89
Статьи
Россия запретила иностранцам владеть землей в Крыму. Что теперь будет с домами и участками 10 тысяч украинцев
С сегодняшнего дня, 21 марта, по указу Путина иностранцам запрещено владеть земл
Екатерина Терехова, Страна.ua
Заборонені та невідомі фото Голодомору 1932–1933 років: дослідники створили унікальну фотобазу
Радянська влада суворо забороняла фотографувати Голодомор. Такі знімки вилучали
Дмитро Джулай, Радіо Свобода
Як у 1936 році уявляли Миколаїв у майбутньому
У 1936 році в газеті "Шлях індустріалізації" вийшла стаття під назвою
Світлана Крищенко, Николаевский базар
Взяли паузу: почему в мире прекращают вакцинацию AstraZeneca и как быть Украине
Больше двадцати стран приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca после того
Ульяна Безпалько, РБК-Украина