Игорь Негулевский

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский раскритиковал мэра Николаева Александр Сенкевич, который с ноября прошлого года «не появлялся» в Кабинете Министров для решения вопроса с передачей аварийного Варваровского (Южнобугского) моста в государственную собственность.

Об этом Игорь Негулевский рассказал в комментарии НикВести.

По его словам, в процессе оформления документов у профильных министерств возникли замечания к мэрии Николаева относительно балансовой стоимости моста. После этого ни Александр Сенкевич, ни его профильный заместитель Сергей Коренев не приезжали в Кабмин по этому вопросу.

— Шел 4-й месяц, как Сенкевич, Коренев и компания не появлялись в Кабмине. Туда же надо поехать, решить. Их ждут там. Они с Укравтодором документы сделали, потом они берут эти документы в министерства, подают заявку. Они подали, им сделали замечания. Потом они пропали. С ноября месяца, сразу после выборов, - сказал Игорь Негулевский.

По его словам, если бы не затягивание с документами, ремонт моста можно было бы начать уже в этом году, а не в 2022 году, как заявляет глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

— Там же надо появляться. Они от меня трубки не берут уже несколько месяцев. Им надо туда поехать, решить этот вопрос. Я бы как бы решил, но у меня нет права подписи и так далее. А за уши я ж не буду бегать таскать, это же бред. Губернатор говорит о 2022 году, та мы бы уже в 2021 его начали делать. Не надо объявлять отдельно тендер на проект, а потом на строительство. Мы договорились, что Укравтодор, как только заберет на себя, сразу объявит на проект и строительство. Мы этим экономим 4 - 5 месяцев для начала стройки. Это мы уже второй год прощелкали, чтобы начать ремонт. И деньги на все есть, дают. Это же простые бумажки…, - сказал Игорь Негулевский.

Ранее в «Укравтодоре» рассказали, что Варваровский мост в Николаеве до сих пор не принят в государственную собственность, поскольку Николаевский городской совет не исправил замечания Министерства финансов, найденные при изучении пакета документов.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким 26 марта заявил, что процесс передачи моста находится на финальной стадии.