Президент Владимир Зеленский отметил, что уже экс-глава КСУ Александр Тупицкий и судья КСУ Александр Касминин «могут отправляться на заслуженный отдых».

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Владимир Зеленский отметил, что решение об аудите всех указов Януковича было принято на прошлом заседании СНБО.

— Речь о двух указах Януковича – от 14 мая и 17 сентября 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Тупицкого Александра Николаевича и Касминина Александра Владимировича. Оба эти указа мной отменены. Указанные лица могут отправляться на заслуженный отдых, — заявил президент.

ОН добавил, что люди, которые длительное время вредили украинскому государству, теперь «не смогут спать спокойно».

— Если есть недели, когда не проходит заседание СНБО, это вовсе не означает, что лица, которые в течение долгих лет вредили государственным интересам Украины, могут расслабиться и спать спокойно, — подчеркнул гарант Конституции.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отменил указ беглого президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого на должность судьи Конституционного Суда Украины.