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Областная власть Николаевщины готова сотрудничать с городскими властями по вопросу реставрации гимназии №2 в Николаеве.
Об этом заявил губернатор Николаевской области Виталий Ким во время пресс-конференции 26 марта, пишут НикВести.
По словам главы ОГА, деньги на ремонт гимназии не заложены в городской бюджет на 2021 год.
— Я понимаю, что это городской бюджет, и не понимаю, почему не заложены были деньги. Не могу дать вам ответ, должен быть комплексный ремонт, либо реставрация, это разные вещи. Но я за этот вопрос взялся и буду его сопровождать. Областная власть будет следить за этим вопросом, с предложением выходить к городской власти и обсуждать законные пути, как это (реставрацию, — прим.) сделать, — сказал Виталий Ким.
По его мнению, чтобы не останавливать учебный процесс на время ремонтных работ, необходимо временно переместить учеников и сотрудников школы в другое место.
— Надо детей с учителями отселить в какие-то приемлемые условия, чтобы не останавливать учебный процесс, и полностью сделать это здание. Это наша история, мы обязаны это делать, — добавил губернатор.
На вопрос журналиста о том, будет ли дешевле построить новую школу вместо реставрации гимназии, глава ОГА ответил отрицательно.
— Школу с нуля построить примерно 100 миллионов гривен нужно. Говорили, что 57 миллионов надо на реставрацию части (гимназии, — прим). Если так брать, то будет где-то поровну, — отметил Виталий Ким.
Напомним, петиция за сохранение Николаевской гимназии №2 в жизнедеятельном состоянии была создана 24 марта, в тот же день под ней поставили подписи больше тысячи горожан.
Ранее помещение по Адмиральской, 24, в котором располагается гимназия №2, признали аварийным.
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Областная власть Николаевщины готова сотрудничать с городскими властями по вопросу реставрации гимназии №2 в Николаеве.
Об этом заявил губернатор Николаевской области Виталий Ким во время пресс-конференции 26 марта, пишут НикВести.
По словам главы ОГА, деньги на ремонт гимназии не заложены в городской бюджет на 2021 год.
— Я понимаю, что это городской бюджет, и не понимаю, почему не заложены были деньги. Не могу дать вам ответ, должен быть комплексный ремонт, либо реставрация, это разные вещи. Но я за этот вопрос взялся и буду его сопровождать. Областная власть будет следить за этим вопросом, с предложением выходить к городской власти и обсуждать законные пути, как это (реставрацию, — прим.) сделать, — сказал Виталий Ким.
По его мнению, чтобы не останавливать учебный процесс на время ремонтных работ, необходимо временно переместить учеников и сотрудников школы в другое место.
— Надо детей с учителями отселить в какие-то приемлемые условия, чтобы не останавливать учебный процесс, и полностью сделать это здание. Это наша история, мы обязаны это делать, — добавил губернатор.
На вопрос журналиста о том, будет ли дешевле построить новую школу вместо реставрации гимназии, глава ОГА ответил отрицательно.
— Школу с нуля построить примерно 100 миллионов гривен нужно. Говорили, что 57 миллионов надо на реставрацию части (гимназии, — прим). Если так брать, то будет где-то поровну, — отметил Виталий Ким.
Напомним, петиция за сохранение Николаевской гимназии №2 в жизнедеятельном состоянии была создана 24 марта, в тот же день под ней поставили подписи больше тысячи горожан.
Ранее помещение по Адмиральской, 24, в котором располагается гимназия №2, признали аварийным.