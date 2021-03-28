На довыборах в Верховную Раду в Ивано-Франковской и Донецкой областях явка довольно низкая.

Об этом движение ЧЕСТНО сообщило в соцсети Facebook.

По состоянию на 12:00 в Донецкой области явка составила 8%, в Ивано-Франковской - 7,7%. По состоянию на 16:00 явка в округе № 87 на Ивано-Франковщине - 21,09%, там успело проголосовать 34 880 избирателей, сообщили в движении Честно.

На округе № 50 в Донецкой области явка - 16,13%, здесь проголосовало 24 063 человек.

— Явка очень мала. По сравнению с парламентскими выборами 2019-го года, в настоящее время явку по Украине фиксировали на уровне 36,5%, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что если бы президентские выборы прошли в конце марта 2021 года, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский — 24,7%. В начале месяца его поддерживали 22,5% украинцев.