В воскресенье, 28 марта, в Николаевской области прививку от коронавирусного заболевания COVID-19 получили 30 человек. Всего с начала кампании по вакцинации в регионе прививку получили 6559 человек.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

В целом в Украине за прошедшие сутки против COVID-19 привито 1585 человек. Всего в Украине вакцину уже получили 198 тысяч 465 человек, 1 человек завершил вакцинацию, получив 2 дозы.

За 28 марта было сделано на 3031 прививку меньше, чем за предыдущие сутки. Вакцинацию осуществляли силами 51 мобильной бригады по иммунизации и 72 пунктов вакцинации.

Больше всего прививок за 28 марта было проведено в Харьковской области - 230, а за весь период вакцинации - в Днепропетровской области - 13 тысяч 929 прививок.

Вакцинация в стране началась 24 февраля. Она будет проходить в 5 этапов. На первом этапе прививку получат медицинские работники ковидных больниц, бригады экстренной помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на COVID-19, жители и персонал домов для людей пожилого возраста и военные на фронте. Все прививки добровольные и бесплатные.

Ранее сообщалось, что губернатор Николаевщины Виталий Ким сообщил, что области подготавливают этап иммунизации учителей и преподавателей из высших учебных заведений.