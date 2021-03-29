Консул Китая в Рио-де-Жанейро Ли Ян обратился к премьер-министру Канады Джастину Трюдо в пренебрежительной форме «мальчик, который превратил Канаду в собачку на побегушках у США».

Бесцеременное заявление он сделал у себя в Twitter.

Дипломат обвинил премьер-министра Канады в разрушении «дружеских» отношений между его страной и Китаем.

— Мальчик, твое величайшее достижение - разрушить дружеские отношения между Китаем и Канадой и превратить Канаду в собачку на побегушках у США. Расточительность, — выразился консул Китая Ли Ян.

Напомним, аккаунт китайского посольства был заблокирован после того, как содержание твита представительства истолковали как «дегуманизацию».