Консул Китая в Рио-де-Жанейро Ли Ян обратился к премьер-министру Канады Джастину Трюдо в пренебрежительной форме «мальчик, который превратил Канаду в собачку на побегушках у США».
Бесцеременное заявление он сделал у себя в Twitter.
Дипломат обвинил премьер-министра Канады в разрушении «дружеских» отношений между его страной и Китаем.
— Мальчик, твое величайшее достижение - разрушить дружеские отношения между Китаем и Канадой и превратить Канаду в собачку на побегушках у США. Расточительность, — выразился консул Китая Ли Ян.
Напомним, аккаунт китайского посольства был заблокирован после того, как содержание твита представительства истолковали как «дегуманизацию».
Консул Китая в Рио-де-Жанейро Ли Ян обратился к премьер-министру Канады Джастину Трюдо в пренебрежительной форме «мальчик, который превратил Канаду в собачку на побегушках у США».
Бесцеременное заявление он сделал у себя в Twitter.
Дипломат обвинил премьер-министра Канады в разрушении «дружеских» отношений между его страной и Китаем.
— Мальчик, твое величайшее достижение - разрушить дружеские отношения между Китаем и Канадой и превратить Канаду в собачку на побегушках у США. Расточительность, — выразился консул Китая Ли Ян.
Напомним, аккаунт китайского посольства был заблокирован после того, как содержание твита представительства истолковали как «дегуманизацию».