Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Швед, передает агентство «БелТА».

По словам чиновника, производство открыли не только в отношении Тихановской, но и в отношении представителей «Указанные лица несколько дней назад пытались организовать взрывы и поджоги на территории столицы и других городов».

Генпрокурор заявил, что организаторы якобы хотели обвинить в теракте представителей органов государственной власти. Теперь Генпрокуратура поручила Комитету государственной безопасности организовать международный розыск Тихановской и участников инициативы BYPOL.

— Это уголовное дело является еще одним фактом, подтверждающим, что так называемая оппозиция для достижения своих преступных целей по захвату власти не гнушается ничем. Она организовывает и осуществляет тяжкие преступления, направленные на причинение вреда жизни и здоровью наших граждан», — заявил Андрей Швед.

Напомним, лидер демократического движения Беларуси Светлана Тихановская, проживающая в изгнании, призвала соотечественников возродить массовые протесты, охватившие страну в прошлом году.