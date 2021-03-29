Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против лидера оппозиции Светланы Тихановской. Производство возбудили по статье о подготовке теракта.
Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Швед, передает агентство «БелТА».
По словам чиновника, производство открыли не только в отношении Тихановской, но и в отношении представителей BYPOL:«Указанные лица несколько дней назад пытались организовать взрывы и поджоги на территории столицы и других городов».
Генпрокурор заявил, что организаторы якобы хотели обвинить в теракте представителей органов государственной власти. Теперь Генпрокуратура поручила Комитету государственной безопасности организовать международный розыск Тихановской и участников инициативы BYPOL.
— Это уголовное дело является еще одним фактом, подтверждающим, что так называемая оппозиция для достижения своих преступных целей по захвату власти не гнушается ничем. Она организовывает и осуществляет тяжкие преступления, направленные на причинение вреда жизни и здоровью наших граждан», — заявил Андрей Швед.
Напомним, лидер демократического движения Беларуси Светлана Тихановская, проживающая в изгнании, призвала соотечественников возродить массовые протесты, охватившие страну в прошлом году.
Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против лидера оппозиции Светланы Тихановской. Производство возбудили по статье о подготовке теракта.
Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Швед, передает агентство «БелТА».
По словам чиновника, производство открыли не только в отношении Тихановской, но и в отношении представителей BYPOL:«Указанные лица несколько дней назад пытались организовать взрывы и поджоги на территории столицы и других городов».
Генпрокурор заявил, что организаторы якобы хотели обвинить в теракте представителей органов государственной власти. Теперь Генпрокуратура поручила Комитету государственной безопасности организовать международный розыск Тихановской и участников инициативы BYPOL.
— Это уголовное дело является еще одним фактом, подтверждающим, что так называемая оппозиция для достижения своих преступных целей по захвату власти не гнушается ничем. Она организовывает и осуществляет тяжкие преступления, направленные на причинение вреда жизни и здоровью наших граждан», — заявил Андрей Швед.
Напомним, лидер демократического движения Беларуси Светлана Тихановская, проживающая в изгнании, призвала соотечественников возродить массовые протесты, охватившие страну в прошлом году.