За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 10 533 человек, зафиксировано 286 летальных случаев, 3576 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро вторника, 30 марта, передает Новое время.

Суточный показатель заболеваемости остается на высоком уровне.

Количество заболевших превышает число выздоровевших. Такая динамика наблюдается больше месяца.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 662 942 человека, из них 1 307 076 выздоровели, летальных исходов — 32 418.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

г. Киев — 1422 случая;

Винницкая область — 426 случаев;

Волынская область — 232 случая;

Днепропетровская область — 464 случая;

Донецкая область — 503 случая;

Житомирская область — 169 случаев;

Закарпатская — 187 случаев;

Запорожская область — 205 случаев;

Ивано-Франковская область — 297 случаев;

Киевская область — 934 случая;

Кировоградская область — 59 случаев;

Луганская область — 220 случаев;

Львовская область — 961 случай;

Николаевская область — 287 случаев;

Одесская область — 721 случай;

Полтавская область — 490 случаев;

Ровенская область — 335 случаев;

Сумская область — 215 случаев;

Тернопольская область — 281 случай;

Харьковская область — 762 случая;

Херсонская область — 69 случаев;

Хмельницкая область — 511 случаев;

Черкасская область — 280 случаев;

Черновицкая область — 286 случаев;

Черниговская область — 217 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Правительство продлило карантин в Украине до 30 апреля. С 24 февраля он стал адаптивным, страну снова поделили на зоны.

Минздрав расширил красную зону, там находятся уже 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская, Львовская, Николаевская, Черниговская и Черновицкая области.

Ряд областей оранжевой зоны вводят дополнительные ограничения.

24 февраля в Украине стартовала вакцинация от COVID-19. За минувшие сутки сделали 14 433 прививки, всего — более 212 тысяч вакцинированных.