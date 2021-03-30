За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 10 533 человек, зафиксировано 286 летальных случаев, 3576 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро вторника, 30 марта, передает Новое время.
Суточный показатель заболеваемости остается на высоком уровне.
Количество заболевших превышает число выздоровевших. Такая динамика наблюдается больше месяца.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 662 942 человека, из них 1 307 076 выздоровели, летальных исходов — 32 418.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Правительство продлило карантин в Украине до 30 апреля. С 24 февраля он стал адаптивным, страну снова поделили на зоны.
Минздрав расширил красную зону, там находятся уже 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская, Львовская, Николаевская, Черниговская и Черновицкая области.
Ряд областей оранжевой зоны вводят дополнительные ограничения.
24 февраля в Украине стартовала вакцинация от COVID-19. За минувшие сутки сделали 14 433 прививки, всего — более 212 тысяч вакцинированных.
За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 10 533 человек, зафиксировано 286 летальных случаев, 3576 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро вторника, 30 марта, передает Новое время.
Суточный показатель заболеваемости остается на высоком уровне.
Количество заболевших превышает число выздоровевших. Такая динамика наблюдается больше месяца.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 662 942 человека, из них 1 307 076 выздоровели, летальных исходов — 32 418.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Правительство продлило карантин в Украине до 30 апреля. С 24 февраля он стал адаптивным, страну снова поделили на зоны.
Минздрав расширил красную зону, там находятся уже 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская, Львовская, Николаевская, Черниговская и Черновицкая области.
Ряд областей оранжевой зоны вводят дополнительные ограничения.
24 февраля в Украине стартовала вакцинация от COVID-19. За минувшие сутки сделали 14 433 прививки, всего — более 212 тысяч вакцинированных.