Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск по месту жительства руководителя общественной организации «Украинский выбор» в Николаевской области, депутата «ОПЗЖ» Максима Невенчанного.

По данным пресс-службы СБУ следственные действия по делу о возможном участии «Украинского выбора» в пособничестве оккупации Крыма проходят сегодня как минимум в 10 регионах Украины.

Сегодня у руководства и представителей этой организации было проведено 20 обысков. В сообщении говорится, что досудебным следствием уже установлено, что члены ОО «Всеукраинское общественное движение «Украинский выбор» во время оккупации полуострова и после нее активно поддерживали и поддерживают незаконно созданные органы власти. Они стали членами избирательных комиссий и участков, участвовали в деятельности незаконного вооруженного формирования «Самооборона Крыма».

Максим Невенчанный и Виктор Медведчук

В комментарии НикВести Максим Невенчанный назвал обыски надуманными и видит в них элемент политического давления.

— Обыски проводят по надуманному предлогу, поскольку я состоял в «Украинском выборе». Это всего лишь повод. Но я связываю эти обыски со своей политической деятельностью, я выступал с критикой нецелесообразного расходования средств на гигантский флаг, вносил инициативу снять финансирование с этого проекта, направить его на медицину. Второй момент, я выступал с критикой работы заместителя мэра Сергея Коренева. Я считаю, что эти обыски — инструмент давления, не более. Иначе, что, они просто решили посмотреть, вдруг у меня дома находятся, как написано в постановлении суда, «оригінали документів про закриття підрозділів організації АР Крим»? Я в организации состою с февраля 2016 года, об этом есть новости, когда националисты гонялись за нами, не давали провести собрание, - сообщил Максим Невенчанный.

Уголовное производство в рамках которого проводились следственные действия открыто по статьям 109 («Действия, направленные на насильственное изменение либо свержение конституционного строя или на захват государственной власти»), 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»), 111 («Государственная измена»), 158 (Фальсификация выборов), 332 («Незаконная переправка лиц через государственную границу»), 366 («Служебный подлог»).

Это уже не первый обыск дома у Максима Невенчанного. В апреле 2019 года его место жительства обыскивали за публикацию в Facebook карты Украины, где Крым обозначен российским.